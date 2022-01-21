Сімнадцять шкіл на Закарпатті перебувають на дистанційному навчанні. Про це Суспільному 21 січня повідомила директорка департаменту освіти ОДА Мар’яна Марусинець. Загалом в області – 586 шкіл.

За словами Мар’яни Марусинець, на онлайн-навчання більшість із цих шкіл перевели через збільшення кількості хворих учнів і вчителів на грип, ГРВІ та коронавірусну інфекцію. "Чотири заклади загальної освіти перевели на дистанційну форму навчання через проблеми з опаленням. Це три школи в Ужгороді: 9, 12 та 15 школи та один заклад освіти у Тячівському районі в Солотвинській громаді. Також в області є школи, у яких змішане навчання", — розповіла Мар’яна Марусинець.

На карантині — школи Виноградова

Також за словами посадовиці, на карантин відправили всі 23 школи Виноградова. "Хворіють як учні, так і вчителі, тому складно перевезти на дистанційну форму навчання. Прийняли рішення запровадити карантин у школах Виноградова з 24 січня до 7 лютого".

Натомість у Мукачівській громаді всі школи відновлюють навчання з 24 січня. Там були зимові канікули, які тривали 3 тижні, — з 31 грудня. Про це Суспільному розповіла начальниця управління освіти Мукачівської міської ради Катерина Кришінець-Андялошій.

За її словами, садки у громаді працювали. Там перевіряли, чи не збільшилася кількість дітей, хворих на грип, ГРВІ та COVID-19. Рівень не перевищений, тому потреба закривати їх нема. Щодо кількості учнів шкіл, будуть стежити за ситуацією після того, як відновиться навчання.

"Якщо буде потреба, щоб діти переходили на дистанційне навчання, якщо буде рішення комісії ТЕБ та НС, то воно буде розглядатися. Але поки що питання про те, щоб діти переходили на дистанційне по захворюваності не стоїть. По захворюваності у садочках на ГРВІ збільшень у громаді немає. Ситуація стабільна. Від лікарів інформації щодо збільшення захворюваності дітей ми не отримували", — розповіла Катерина Кришінець-Андялошій.

Що відомо:

В Ужгороді з 24 січня всі школи переведуть на дистанційне навчання. Це вирішили 20 січня на засіданні протиепідемічної комісії у зв’язку із збільшенням кількості хворих учнів на грип, ГРВІ та COVID-19. Дистанційне навчання буде тривати два тижні. Закритими будуть також спортивні та мистецькі школи. Дитячі садки припиняти роботу не будуть.

Читайте нас у Telegram, Viber та Instagram