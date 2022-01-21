За даними Управління Верховного комісара ООН з прав людини у 2021 році від бойових дій 4 дитини − загинуло, 8 – зазнали поранень. За весь період конфлікту зафіксовано 152 випадки смерті дітей. Такі дані наводить на своїй сторінці у фейсбук уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.

"Ситуація на територіях, які охоплені військовими діями, негативно впливає на права та інтереси українських дітей", — повідомила Людмила Денісова.

Денісова додала, збройний конфлікт, окупація територій змінюють життя дитини та залишаються раною на все життя. За даними Міністерства соціальної політики України, на кінець 2021 року такий статус отримали 77 033 дитини. З них – 99,8% отримала такий статус через психологічне насильство (76 937 дітей).

Уповноважена Верховної Ради додала, що окупанти продовжують систематично та методично реалізовувати заходи щодо формування у населення спотвореного світогляду та проводять інформаційні кампанії, що чинять психологічний тиск на дітей та молодь.

За словами Денісової, наприкінці 2021 року в тимчасово окупованому місті Луганськ пройшла конференція з питань патріотичного виховання, внаслідок якої уряд так званої "ЛНР" затвердив програми патріотичного та духовно-морального виховання дітей та молоді на 2022-2024 роки.

Що відомо

У серпні 2021 року Людмила Денісова повідомляла, що окупаційні адміністрації ОРДЛО проводять системну політику мілітаризації дітей. Вони перепрофілюють заклади середньої освіти в кадетські корпуси військового та козацького типу та через пропаганду формують у дітей негативне ставлення до України.

У Донецькій області правоохоронці зібрали докази проти чоловіка, який створив військовий гурток для дівчат, де готував їх до "служби" у військових підрозділах так званої "ДНР".

Російські окупанти за вказівкою РФ на окупованих територіях Донеччини та Луганщини закривають заклади освіти.

Російські окупанти продовжують посилювати антиукраїнські настрої на окупованих територіях Донеччини та Луганщини та агітують молодь брати участь у парламентських виборах РФ.

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