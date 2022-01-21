У лікарнях Львова перебуває понад 100 дітей, хворих на коронавірус

У львівському Охматдиті та дитячій лікарні на Орлика перебуває 108 дітей, хворих на коронавірус. Стан дітей — середньої важкості. Про те, за якими симптомами можна розпізнати коронавірус у дитини, повідомила лікарка-педіатр Першого ТМО Львова Тетяна Маланчук.
Станом на 21 січня у ковідному відділенні дитячої лікарні на Орлика перебуває 23 дитини, хворих на коронавірус. Така кількість дітей опинилась у цій лікарні за два дні – відколи відкрили резервне дитяче ковід-відділення. До цього дітей, хворих на коронавірус, у Львові приймали лише в Охматдиті.
"Усі діти в стані середньої важкості, кисневої підтримки наразі ніхто не потребує. В основному це є діти від 7 місяців до 14 років. Поступають в основному з високою гарячкою. Є діти, які мають ларингіт, діти, які мають пневмонію, розлади шлунково-кишкового тракту", — каже Тетяна Маланчук.
За словами лікарки, у місті стрімко зросла кількість хворих на коронавірус, особливо серед дітей. Зазвичай хворіють ті діти, які контактували з рідними, інфікованими COVID-19. Розпізнати хворобу можна за кількома ознаками:
"Якщо ви помітили, що ваша дитинка почала гарячкувати, якщо температура важко збивається, з'являється кашель, може бути блювання та діарея, слід звернутися до сімейного лікаря та зробити ПЛР-тест, щоб побачити, чи дійсно це коронавірус", — додає Тетяна Маланчук.
Наразі у дитячій лікарні на Орлика розгорнули 30 ліжок для прийому хворих на коронавірус дітей. Якщо буде потреба, їхню кількість можуть збільшити до 100. У Охматдиті, як повідомила Суспільному речниця лікарні Ірина Березовська, станом на 21 січня перебуває 85 пацієнтів. Загалом ковідне відділення лікарні розраховане на 120 ліжкомісць.
Що відомо
- На ранок 21 січня на Львівщині зареєстрували 1989 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 331 людина одужала, 8 – померли.
- У Львівській дитячій клінічній лікарні, що на вулиці Орлика, відкрили відділення для хворих на коронавірус. Наразі у COVID-відділенні розгорнули 30 ліжкомісць, проте за потреби їхню кількість можуть збільшити.
- Через зростання захворюваності на COVID-19 у Львові з понеділка, 24 січня, протягом двох тижнів учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Таке рішення 21 січня ухвалила міська комісія з ТЕБ і НС.
- Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.
- Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.
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