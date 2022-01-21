У лікарнях Львова перебуває понад 100 дітей, хворих на коронавірус

У львівському Охматдиті та дитячій лікарні на Орлика перебуває 108 дітей, хворих на коронавірус. Стан дітей — середньої важкості. Про те, за якими симптомами можна розпізнати коронавірус у дитини, повідомила лікарка-педіатр Першого ТМО Львова Тетяна Маланчук.

Станом на 21 січня у ковідному відділенні дитячої лікарні на Орлика перебуває 23 дитини, хворих на коронавірус. Така кількість дітей опинилась у цій лікарні за два дні – відколи відкрили резервне дитяче ковід-відділення. До цього дітей, хворих на коронавірус, у Львові приймали лише в Охматдиті.

"Усі діти в стані середньої важкості, кисневої підтримки наразі ніхто не потребує. В основному це є діти від 7 місяців до 14 років. Поступають в основному з високою гарячкою. Є діти, які мають ларингіт, діти, які мають пневмонію, розлади шлунково-кишкового тракту", — каже Тетяна Маланчук.

За словами лікарки, у місті стрімко зросла кількість хворих на коронавірус, особливо серед дітей. Зазвичай хворіють ті діти, які контактували з рідними, інфікованими COVID-19. Розпізнати хворобу можна за кількома ознаками:

"Якщо ви помітили, що ваша дитинка почала гарячкувати, якщо температура важко збивається, з'являється кашель, може бути блювання та діарея, слід звернутися до сімейного лікаря та зробити ПЛР-тест, щоб побачити, чи дійсно це коронавірус", — додає Тетяна Маланчук.

Наразі у дитячій лікарні на Орлика розгорнули 30 ліжок для прийому хворих на коронавірус дітей. Якщо буде потреба, їхню кількість можуть збільшити до 100. У Охматдиті, як повідомила Суспільному речниця лікарні Ірина Березовська, станом на 21 січня перебуває 85 пацієнтів. Загалом ковідне відділення лікарні розраховане на 120 ліжкомісць.

Що відомо

На ранок 21 січня на Львівщині зареєстрували 1989 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 331 людина одужала, 8 – померли.

У Львівській дитячій клінічній лікарні, що на вулиці Орлика, відкрили відділення для хворих на коронавірус. Наразі у COVID-відділенні розгорнули 30 ліжкомісць, проте за потреби їхню кількість можуть збільшити.

Через зростання захворюваності на COVID-19 у Львові з понеділка, 24 січня, протягом двох тижнів учні 5-11 класів навчатимуться дистанційно. Таке рішення 21 січня ухвалила міська комісія з ТЕБ і НС.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону