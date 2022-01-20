У Львівській дитячій лікарні розгорнули COVID-відділення

У Львівській дитячій клінічній лікарні, що на вулиці Орлика, відкрили відділення для хворих на коронавірус. Наразі у COVID-відділенні розгорнули 30 ліжкомісць, проте за потреби їхню кількість можуть збільшити. Про це повідомили у пресслужбі 1 ТМО Львова.

Ковідне відділення розгорнули вчора, 19 січня. Там вже почали приймати пацієнтів.

"Досі наша лікарня була резервною. Проте ми бачимо різке зростання ковід-захворюваності серед дорослих та дітей. Ми бачимо, настільки завантажений "Охматдит", де лікували хворих на коронавірус дітей. Тож ми починаємо госпіталізувати діток. Відділення абсолютно адаптоване до роботи із такими дітками, тобто це повна ізоляція, забезпеченість киснем, а також відповідні бригади медиків", — каже завідувачка Другого педіатричного відділення Дитячої лікарні Першого ТМО Львова Ірина Бережна.

Наразі в лікарні розгорнули 30 ліжкомісць, проте у резерві є ще 70.

"В нас розгорнуто 30 ліжок, надалі, за потреби, ми будемо збільшувати до ста. На жаль, резерви інших ковідних лікарень, які приймали діток, вичерпуються, хворих діток з кожним днем стає все більше. Зараз у нас троє пацієнтів, ше 18 діток є з підозрою на коронавірус", — каже директор Дитячої лікарні Першого ТМО Львова Іван Міськів.

Усі пацієнти, які перебувають у ковідному відділенні, за словами Ірини Бережної, перебувають у стані середньої тяжкості. Вони не є кисневозалежними.

Як повідомила Суспільному речниця львівського "Охматдиту" Ірина Березовська, наразі у ковідному відділенні лікарні перебувають 80 дітей. Усі — в стані середньої тяжкості. Загалом ковідне відділення лікарні розраховане на 120 пацієнтів.

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