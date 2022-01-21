За добу COVID-19 діагностували у майже двох тисяч мешканців Львівщини

На ранок 21 січня на Львівщині зареєстрували 1989 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 331 людина одужала, 8 – померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 4348 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 1989 осіб", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 78;

Золочівський: 81;

Львівський: 1344 (м. Львів – 894);

Самбірський: 77;

Стрийський: 199;

Яворівський: 86;

Червоноградський: 124.

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1354 людини. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 25,71%. У реанімації перебуває 105 пацієнтів, з них на апаратах ШВЛ – 38.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 232 993 людей. 213 274 мешканці області одужали, 6130– померли.

Що відомо

На ранок 20 січня на Львівщині зареєстрували 1440 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 65 людей одужали, троє – померли.

Після новорічно-різдвяних свят у Львівській області зросла кількість хворих на COVID-19. За даними МОЗ, на Львівщині перевищений показник рівня госпіталізацій хворих на COVID-19. Відтак, в області встановили "помаранчевий" рівень епіднебезпеки.

Як повідомили у пресслужбі Львівської ОДА, у помаранчевій зоні, діятимуть обмеження жовтої зони, однак з'являться додаткові правила: заповненість кінозалів не повинна перевищувати більше ніж 50% від загальної кількості місць; масові заходи мають організовуватись з розрахунку 4 м2 на одну людину, та 10 м2 — для відвідувачів спортзалів; у громадському транспорті загальна кількість стоячих пасажирів не має перевищувати 50%; у разі захворювання більше ніж 50% персоналу закладів освіти та/або учнів, навчання відбуватиметься дистанційно.

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