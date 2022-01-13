Водій Київського міського голови Віталія Кличка сплатив 340 гривень штрафу за порушення правил дорожнього руху. Він припаркував автомобіль із порушенням правил дорожнього руху.

Про це повідомив сам Кличко в Telegram.

"Штраф уже сплачений через "Київ Цифровий". Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Правила мають виконувати всі без виключення!" — написав мер Києва.

Фото: Віталій Кличко / Telegram Водій Кличка сплатив штраф за паркування біля пішохідного переходу

Перед тим ЗМІ повідомили, що авто Кличка припаркувалося на відстані менше 10 метрів від пішохідного переходу біля агентства "Інтерфакс-Україна", де мер давав пресконференцію.

Відповідно до правил дорожнього руху, порушення правил паркування тягне за собою штраф у 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 гривень.

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Що відомо

У травні 2021 року в Києві "оцифрували" процес штрафування за паркування. Відтепер його можна сплатити через додаток "Київ Цифровий".

У грудні 2021-го, під час презентації річного звіту і планів столиці на наступний рік, Віталій Кличко заявив, що понад мільйон киян користуються додатком “Київ Цифровий”.

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