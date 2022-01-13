logo logo
Водій Кличка сплатив штраф за паркування біля пішохідного переходу
ТОП РЕГІОНІВАВТОВІТАЛІЙ КЛИЧКОРегіониПодіїЖиття

Водій Кличка сплатив штраф за паркування біля пішохідного переходу

Олег Павлюк
·
Водій Кличка сплатив штраф за паркування біля пішохідного переходу Facebook

Водій Київського міського голови Віталія Кличка сплатив 340 гривень штрафу за порушення правил дорожнього руху. Він припаркував автомобіль із порушенням правил дорожнього руху.

Про це повідомив сам Кличко в Telegram.

"Штраф уже сплачений через "Київ Цифровий". Інспекція з паркування спрацювала оперативно. Правила мають виконувати всі без виключення!" — написав мер Києва.

Водій Кличка сплатив штраф за паркування біля пішохідного переходуФото: Віталій Кличко / Telegram

Водій Кличка сплатив штраф за паркування біля пішохідного переходу

Перед тим ЗМІ повідомили, що авто Кличка припаркувалося на відстані менше 10 метрів від пішохідного переходу біля агентства "Інтерфакс-Україна", де мер давав пресконференцію.

Відповідно до правил дорожнього руху, порушення правил паркування тягне за собою штраф у 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 340 гривень.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.

Що відомо

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу

Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!

Категорії
РозслідуванняПолітикаЕкономікаКультураСвітСпортВідеоПодіїТоп дняПриродаРегіониСтильДітиНаукаТехнологіїУрбаністикаЇжаДомашні твариниЛюди