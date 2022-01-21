Гривня зміцнилася. Офіційний курс валют

У п'ятницю, 21 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,32 UAH/USD. Таким чином долар здешевшав за добу на 8 копійок, одночасно євро також демонструє спад.
Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.
Євро уже другий день поспіль від 20 січня демонструє зниження вартості стосовно гривні — на 9 копійок у порівнянні з учора. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:
- 28,32 гривні за долар;
- 32,1 гривні за євро.
- Станом на 20 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 28,4 UAH/USD, щодо євро — 32,2 UAH/EUR.
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Міжбанк закрив учора свої торги, відтак у банківських установах купують один долар за 28, 32 грн, а продають — 28,34 грн. За один євро банк дасть вам 32, 12 грн, а продасть за 32, 14 грн.
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