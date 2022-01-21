Гривня зміцнилася. Офіційний курс валют

У п'ятницю, 21 січня, Національний банк встановив курс долара щодо гривні на рівні 28,32 UAH/USD. Таким чином долар здешевшав за добу на 8 копійок, одночасно євро також демонструє спад.

Відповідні дані оприлюднені на сайті регулятора.

Євро уже другий день поспіль від 20 січня демонструє зниження вартості стосовно гривні — на 9 копійок у порівнянні з учора. Відтак основні курси валют станом на ранок встановлені на такому рівні:

28,32 гривні за долар;

32,1 гривні за євро.

Станом на 20 січня офіційний курс гривні щодо долара становив 28,4 UAH/USD, щодо євро — 32,2 UAH/EUR.

Міжбанк закрив учора свої торги, відтак у банківських установах купують один долар за 28, 32 грн, а продають — 28,34 грн. За один євро банк дасть вам 32, 12 грн, а продасть за 32, 14 грн.

Читайте також

Що означає відключення світової системи SWIFT в РФ. Пояснює економіст

Майбутнє світової економіки виглядає "похмуро" – Світовий банк

Як спланувати сімейний бюджет. Поради експертки з фінансової грамотності

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу