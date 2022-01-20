На Миколаївщині військовослужбовець закрив собою побратима від вибуху гранати

На одному з навчальних полігонів Миколаївщини військовослужбовець хмельницької військової частини А-0598 Богдан Федосенко закрив собою побратима від вибуху гранати.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердив заступник командира з морально-психологічного забезпечення військової частини А-0598 Сергій Альбощій.

Зі слів Сергія Альбощого, подія сталася під час проведення занять із вогневої підготовки.

"Старший лейтенант Богдан Федосенко побачив, що військовослужбовець кинув гранату, яка скотилася на бруствер, відштовхнув від місця вибуху гранати сержанта Романа Шубіна, та закрив його собою", ― розповів Сергій Альбощій.

Богдана Федосенка доставили до Миколаївського військового госпіталю із мінно-вибуховою травмою.

За словами начальника групи морально-психологічного забезпечення військового госпіталю Григорія Володька, станом на 20 січня життю та здоров'ю Богдана Федосенка нічого не загрожує.

"Стан задовільний. Ходить, тобто усе йде до виписки", ― сказав Григорій Володько.

З його слів, найближчими днями військовослужбовець повернеться до строю.

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