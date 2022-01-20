У Миколаєві проти коронавірусу вакцинувалась жінка із ВІЛ-позитивним статусом. Про свою мотивацію щепитись журналістам Суспільного розповіла Тетяна Демченко.

"Статус маю з 1995 року. Вакцинувалась "CoronaVac", адже це дає мені шанс на життя", — розказала Тетяна Демченко.

За словами Тетяни Демченко, коли в Україні почалась вакцинальна кампанія, дуже вагалась та мала внутрішні заперечення.

"Я не хотіла вакцинуватись, наслухалась фейків, міфів. Я була проти. Усе було проти в мені. Потім я спостерігала за людьми, які вакцинувались раніше за мене, зі статусом ВІЛ. Вони перехворіли неодноразово, перенесли "на ногах" цей вірус, легка температура, в легкій формі перехворіли", — розказала Тетяна Демченко.

На коронавірус Тетяна Демченко не хворіла. Обрати вакцину від коронавірусу їй допоміг сімейний лікар.

"Я дивилась статистику. За статистикою я зрозуміла, що вакцинуватись треба. Це так само як було від ВІЛ — одні прийняли терапію, а інші не прийняли цю терапію. Ті, які не прийняли, вони загинули. Ті, які прийняли — живі. Так і тут", — розповіла Тетяна Демченко.

Зі слів Тетяни, багато хто з її знайомих помер від COVID-19, невідповідально до вакцинації ставляться люди, які не стикались із коронавірусною хворобою. У своєму оточенні має більше вакцинованих людей. Сама ж вакцинувалась у 2021 році.

"У мене навіть температури не було від вакцини. Я нічого не відчула. Трошки боліла рука від уколу і все", — розказала Тетяна Демченко.

За словами Тетяни Демченко, людей з ВІЛ-статусом повинні взагалі бути провакциновані першими, якщо вони на терапії, то знають, що це шанс на життя.

"Вони повинні першими йти вакцинуватись. Всі інші люди: літні, із хронічними захворюваннями, — мають вакцинуватись, не чекати поки перехворіють або захворіють. Ви не знаєте, в якій формі можна захворіти. Тому треба вакцинуватись обов’язково всім людям", — розказала Тетяна Демченко.

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