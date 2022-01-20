Через перебої в роботі Інтернету бригади екстреної медичної допомоги у віддалених районах Житомирщини не завжди мають доступ до телемедичного зв'язку. Про це Суспільному розповіла завідувачка обласної диспетчерської служби центру екстреної медичної допомоги Марія Коцюб.

За її словами, інколи вчасне отримання консультації профільних лікарів може врятувати пацієнту життя.

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Марія Коцюб каже, що телемедичні послуги в екстреній медицині діють впродовж двох років. Доступ до них лікарі мають лише при наявності безперебійного Інтернету.

"Нині не всюди в області є безперебійне покриття Інтернетом, – каже Марія Коцюб. – Наші виїзні бригади намагаються фіксувати на місці виклику те, що необхідно, а коли потім доїжджають до зони досяжності, то скидають на телефони або комп'ютери, у якому стані пацієнт".

Фото: Суспільне Житомир Марія Коцюб

Фото: Суспільне Житомир

За допомогою планшетів фельдшери бригад екстреної медичної допомоги отримують інформацію про пацієнта.

"Якщо, наприклад, пацієнт має гострий стан, ми відправляємо повідомлення в лікувальний заклад, що бригада везе важкого пацієнта, – каже фельдшер Василь Кравченко. – В наших планшетах є фото та відеофіксація. Ми можемо знімати та передавати інформацію. Є такі випадки і стани пацієнтів, де нам, медичним працівникам середньої ланки, потрібна консультація лікаря".

Фото: Суспільне Житомир Василь Кравченко

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Старша лікарка Надія Кучинська каже, що іноді пацієнти можуть отримати консультації спеціалістів вузького профілю телефоном або за допомогою відеозв'язку.

"Нерідко нам скидають фото та відео станів дітей, – каже Надія Кучинська. – Діти часто хворіють інфекційними хворобами, що супроводжуються висипками. Щоб зробити диференціацію цих висипок, фельдшери нам скидають фото чи відео. Ми, лікарі, консультуємося один із одним, а тоді визначаємо діагноз, як саме допомогти дитині".

Фото: Суспільне Житомир Надія Кучинська

Фото: Суспільне Житомир

Керівник обласного відділу цифрового розвитку Інна Кацімон розповіла, що у 2021 році підключили до оптичного Інтернету 202 фельдшерсько-акушерських пункти.

"Якщо ще до 2021 року там взагалі не було широкосмугового Інтернету і якість сигналу було слабкою, то тепер там досить стабільний Інтернет, – каже Інна Кацімон. – Ці заклади медицини можуть вже надавати телемедичні послуги без проблем. Що стосується наступного року, також має бути програма Інтернет-субвенції. У тих населених пунктах, де ще немає жодного провайдера, громада може податися на цю субвенцію і отримати кошти, щоб підключити до мережі Інтернет всі соціальні заклади, які є. Я точно можу сказати, що у 2021 році держава виділяла 42 мільйони гривень, але у зв'язку з торгами, які проводили громади, значна сума грошей була заощаджена і повернута до бюджету".

Фото: Суспільне Житомир

Для соціальних закладів користування послугами провайдерів Інтернету є безоплатним.

Що відомо

Телемедицина: у Житомирській обласній лікарні показали, як лікарі дистанційно консультують пацієнтів.

Що таке телемедицина та як зросла її роль в умовах пандемії.

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