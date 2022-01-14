14 січня у Житомирській обласній клінічній лікарні імені Гербачевського журналістам показали, як лікарі консультують колег з районних лікарень за допомогою телемедицини. Про це Суспільному розповіла медична директорка обласної лікарні Наталія Герасимчук.

За її словами, завдяки телемедицині пацієнти районних лікарень та амбулаторій отримують рівний доступ до консультацій вузькопрофільних спеціалістів.

"Навіть у віддаленому районі, де немає Інтернету, лікар приїжджає з мобільно-діагностичним комплексом, діагностує, а потім, коли повертається назад, як тільки у нього з’являється Інтернет, відразу передає всі дані", – сказала Наталія Герасимчук.

Фото: Суспільне Житомир Наталія Герасимчук

Завдяки телемедицині можна отримувати інформацію з апаратно-діагностичних приладів у незмінному вигляді та фіксувати історію хвороби пацієнта.

"Ці консультації якісні, – каже завідуючий нейрохірургічним відділенням обласної лікарні Костянтин Зозуля. – Є чітка нейровізуалізація, яка передається в електронному вигляді, наприклад, з Новограда-Волинського у Житомир. Спеціаліст може подивитися знімки і дати свої рекомендації".

Фото: Суспільне Житомир Костянтин Зозуля

"Чотири рази ми використовували такий телеміст, – каже медичний директор Новоград-Волинської лікарні. – Планові консультації обмежені через епідемію, тому дуже зручно, що пацієнт може отримати консультацію через такий телеміст".

Телемедицина є безкоштовною для пацієнтів, говорить генеральний директор обласної лікарні Богдан Леськів.

"По-перше, це програма, яка захищена від зовнішнього впливу і зберігає абсолютно всі персональні данні. По-друге, ця консультація має статус юридичного акту. На сьогодні цей пілотний проєкт є безоплатним", – розповів Богдан Леськів.Телемедична мережа, у якій задіяна і Житомирська обласна клінічна лікарня, об'єднує понад 430 медзакладів в шести областях України.

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