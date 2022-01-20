Єдиний у Кіровоградській області цілодобовий пункт вакцинації від коронавірусу працює у селищі Новгородка Кропивницького району. Його відкрили у місцевій лікарні у грудні 2021 року – розповіла Суспільному медична сестра Світлана Носенко. Суспільне дізнавалось, які вакцини мають і скільки людей отримали там щеплення.

Цілодобовий пункт щеплення облаштували у відділенні денного стаціонару Новгородківської лікарні. Зі слів Світлани Носенко, там можна отримати щеплення від коронавірусу і грипу: ”З моменту відкриття у нас вакцинувались близько сотні людей. Маємо вакцини від Pfizer, CoronaVac, робимо й щеплення бустерною дозою. На денному стаціонарі медсестра працює до 15:00, після 15:00 пункт вакцинації працює завдяки приймальному відділенню: усі медсестри пройшли навчання і проводять вакцинацію – і у нічний час, і у святкові та вихідні дні”.

Медсестра розповіла, що у палаті поряд із пунктом, після щеплення люди очікують пів години, щоб, у разі погіршення самопочуття, медики могли надати їм допомогу.

Суспільне Кропивницький Палата, де пацієнти пів години очікують на можливу реакцію організму на щеплення

Крім цілодобового пункту щеплення, в приміщенні лікарні працює пункт вакцинації від коронавірусу в амбулаторії. Медсестра Анна Грузін сказала, що він працює з 8:00 до 15:00: ”Відвідувачів, в середньому – 20-30 людей щодня. Маємо всі вакцини. Всім без виключення перед щепленням вимірюємо сатурацію, тиск і температуру”.

Суспільне Кропивницький

Головна лікарка Новгородківського центру первинної медико-санітарної допомоги Наталія Жук розповіла, що двома дозами щепили 36% жителів громади з 10535, які підлягають вакцинації, 38% отримали, мінімум, одну дозу вакцини від коронавірусу.

Вакцинуваватися від коронавірусу у цілодобовому пункті щеплення Новгородки можуть цсі охочі.

Що відомо

На ранок 20 січня на коронавірус хворіють 1640 жителів регіону.

За інформацією головної санітарної лікарки регіону Надії Оперчук, на 19 січня в області зробили 625840 щеплень від коронавірусу: одну дозу вакцини отримали 322689 людей, дві дози – 298904.

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