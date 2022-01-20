У Києві "мінували" Офіс президента

У Києві 20 січня невідомий надіслав повідомлення у call-центр Служби безпеки України про "замінування" будівлі Офісу президента на вулиці Банковій, 11. Поліція провела перевірку, небезпечних предметів не було виявлено.

Як Суспільному повідомили у Національній поліції, під час перевірки співробітників ОПУ не евакуювали.

Згідно зі статтею 259 Кримінального кодексу України, за неправдиве повідомлення про мінування загрожує від двох до шести років позбавлення волі. А якщо злочин спричинив тяжкі наслідки або відбувся повторно, передбачене позбавлення волі на строк від чотирьох до восьми років.

Зазначимо, це далеко не перше "мінування" за останні тижні в Україні. Зокрема, від початку 2022-го правоохоронці зафіксували вже майже 200 подібних повідомлень, жодне з яких не підтвердилося.

Що відомо

За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.

12 січня столична поліція отримала повідомлення про мінування станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" й "Театральна", а також аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни" та кількох торговельних центрів столиці.

11 січня правоохоронці провели перевірку у школах Києва через анонімне повідомлення про замінування.

8 січня правоохоронці та вибухотехніки перевірили усі торговельні центри Києва через анонімне повідомлення про мінування.

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