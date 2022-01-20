З 20 січня 2022 року посаду начальника Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства обіймає Олександр Грицай з Волинської області.

Останні п’ять років Олександр Грицай працював директором держпідприємства "Спеціалізоване лісогосподарське агропромислове підприємство "Камінь-Каширськагроліс" у місті Камінь-Каширський Волинської області.

"Після закінчення контракту, якраз зараз відбувається реорганізація галузі, була можливість подати свою кандидатуру на посаду начальника управління Миколаївської області", — говорить Олександр Грицай.

За словами нового керівника відомства, основними завданнями в області є охорона лісів від пожеж, охорона лісових масивів від незаконної вирубки та реалізація програми "Зелена країна".

"На Миколаївську область виділили спецтехніку, на якій будуть здійснюватись рейди мобільними групами щодо незаконної вирубки дерев", — зазначив Олександр Грицай.

За словами речниці Миколаївського обласного управління лісового та мисливського господарства Алли Акімової, попередні десять місяців обов’язки начальника управління відомства виконувала перша заступниця Валентина Лесик.

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