Чотири компостерні чотирикамерні контейнери в парку "Ліски" станом на 18 січня заповнені на 10 відсотків. Встановили дерев’яні бокси наприкінці грудня.

У лісопарковій зоні в Миколаєві компостерні контейнери для органічних відходів встановили вперше. Їхній розмір — півтора метра заввишки, півтора — завширшки.

За словами виконувачки обов'язків директора комунальної установи "Агенція розвитку Миколаєва" Анни Ганжул, компостування органіки дає можливість не спалювати та не вивозити її на полігон. Натомість при правильному компостуванні господарі таких контейнерів отримують безкоштовні добрива.

"Це пілотний проєкт, ми подивимось, як показуватиме себе ця ініціатива, будемо знаходити сильні та слабкі сторони і конструкції цих компостерів. І взагалі, як люди приносять відходи, і як адміністрація парку. Що їм зручно, що не зручно, що можна поліпшити", — розказала Анна Ганжул.

Фото: Олександр Гордієнко / Суспільне Миколаїв Бокс компостерного контейнера

За словами начальниці дільниці парку "Ліски" Олени Доргаліс, компост — це також підгодовування для рослин.

"Перетворюється на органічне добрива, ми можемо його підсипати під дерева, під рослини, під кущі, які в нас є, щоб це була циклічність", — розказала Олена Доргаліс.

Такі компостери також працюють у мікрорайоні Північному. За словами Анни Ганжул, один чотирибоксовий контейнер коштує 11 тисяч гривень.

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