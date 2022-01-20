Уряд США безкоштовно роздасть 400 мільйонів масок з національного резерву

З 24 січня уряд США почне безкоштовно роздавати громадськості 400 мільйонів нехірургічних масок N95 зі свого стратегічного національного резерву.

Як розповів чиновник Білого дому, маски буде доставлено в аптеки та громадські центри здоров’я цього тижня, для отримання вони будуть доступні вкінці наступного, передає Reuters.

"Це найбільше розповсюдженні засобів індивідуального захисту в історії США", — зазначив чиновник. Такі маски зазвичай продаються в інтернеті приблизно за 1-2 долари.

АР

Цей крок було оголошено після того, як президент США Джо Байден і його команда зіткнулися з критикою за те, що вони недостатньо спряли масковому режиму та посиленню тестування, на тлі активного поширення в країні штаму коронавірусу "Омікрон" та збільшенню кількості шпиталізацій. Критичні зауваження прозвучали під час пресконференції Байдена 19 січня.

Білий дім також офіційно запустив вебсайт, на якому можна безкоштовно замовити швидкі домашні тести.

Зазначені маски N95 відфільтровують щонайменше 95% твердих частинок з повітря. Багатошарові маски, такі як N95, які щільно прилягають до носа і рота, вважаються особливо ефективними для запобігання поширенню вірусу. Минулого тижня Центр контролю та профілактики захворювань США (CDC) рекомендував американцям носити "найбільш захисну маску" яку тільки можуть знайти.

Що відомо

2 мільйони експрес-тестів на COVID-19 прибули до України за підтримки Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ).

Всесвітня організація охорони здоров'я рекомендувала державам скасувати чи послабити обмеження на міжнародні подорожі, бо вони шкодять економіці та не допомагають стримувати поширення штаму "Омікрону".

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