Перші випадки штаму "Омікрон" зафіксували на Черкащині

У Черкаській області виявили п'ять випадків штаму "Омікрон". Про це Суспільному повідомила головна санітарна лікарка області Людмила Кравченко.

Як повідомила Людмила Кравченко, Черкаський обласний лабцентр надіслав на тестування 30 проб для визначення мутацій коронавірусу:

"У п'яти пробах була виявлена мутація Omikron. Зразки були відібрані лікувальними закладами розташованими у Черкасах, Золотоноші, Шполянській, Маньківській, Смілянській територіальних громадах".

Людмила Кравченко додала, що у зв'язку з виявленим новим штамом в області слід уникати скупчення людей, дотримуватися соціальної дистанції та правил гігієни, використовувати медичні маски та антисептики.

Та додала, що одним із найефективніших заходів профілактики є щеплення проти COVID-19.

Що відомо

Що відомо Міністерство охорони здоров’я оприлюднило перелік симптомів, характерних при зараженні штамом COVID-19 "Омікрон". Найпоширенішими серед них є нежить та головний біль. Перелік створили на основі звітів про підтверджені випадки нового штаму.

Відтак, типовими симптомами "Омікрону" є: нежить, головний біль, втома, чхання, біль у горлі. У разі зараження також спостерігається кашель, хриплий голос, озноб чи тремтіння, лихоманка, втрата/спотворення нюху та/або смаку. Водночас у МОЗ наголосили, що не виявили суттєвої відмінності ознак "Омікрону" від симптомів штаму "Дельта", який нині домінує в Україні.

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов. У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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