Перевірки карантинних обмежень: за що штрафують у Черкасах

Чотири штрафи з початку 2022 року виписали інспектори Держпродспоживслужби Черкас за недотримання протиепідемічних заходів працівниками торгівлі. Розповіла Суспільному начальниця міського управління Головного управління Держпродспоживслужби в Черкаській області Ольга Мізінова.

Перевірки провели разом із представниками Нацполіції у складі спільних моніторингових груп.

Головний спеціаліст держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Дмитро Сірідніченко перевіряв дотримання санітарних вимог в одному з торговельних центрів у середмісті Черкас.

За словами головного спеціаліста держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Дмитра Сірідніченка, перевіряли наявність журналу проведення температурного скринінгу, наявність масок і рукавичок у персоналу, наявність засобів дезінфекцій поверхонь, підлоги та дверних ручок.

У продавчині пані Оксани не було журналу температурного скринінгу. Решта все в наявності:

"Маски, антисептики, дистанція, напис на дверях, попередження – все. І сертифікати, і мийні засоби є", — зауважила продавчиня.

Суспільне Черкаси Продавчиня Оксана

Таке порушення вважається несуттєвим, зауважив Дмитро Сірідніченко. Тому в цьому випадку обмежився профілактичною бесідою:

"Це все оформлюється актом, і якщо виявляються порушення, тоді притягуватимуть до адмінвідповідальності. Якщо несуттєве порушення — проводиться профілактична бесіда", – розповів він.

Штраф у 204 гривні отримала продавчиня Тетяна Вдовиченко

"В санстанцію на штраф! Штраф – 204 гривні! Чого? У вас немає журналу температури, у вас немає посудини для збирання сміття (масок відпрацьованих). Ви перетелефонуєте, ось копія акта, і завтра на 9 ранку, щоб підходила, якщо є які проблеми – ось наш телефон!", – розповіла продавчиня.

Суспільне Черкаси Продавчиня Тетяна Вдовиченко

Покарання штрафом жінка вважає несправедливим:

"Ви знаєте, якось несправедливо. Зайдіть в продуктовий магазин: овочі-фрукти всі беруть руками, без масок і рукавичок, і нічого, це нормально. А як у мене ось чистота, порядок, і мені штраф? Це ненормально! В мене немає сміттєвого для масок. А навіщо він мені? Що, людина зайшла на дві хвилини, людина зняла маску, що, кидай її сюди? Нову видавати буду? Я такого робить не буду!" – прокоментувала продавчиня Тетяна Вдовиченко.

Окрім необхідних санітарних засобів, інспектори перевіряють наявність «зеленого» сертифіката вакцинації, розповів головний спеціаліст держнагляду за дотриманням санітарного законодавства Дмитро Сірідніченко.

"Перевіряється наявність «зеленого» сертифіката вакцинації, тобто два щеплення в електронному варіанті, на смартфоні або в паперовому, з відповідним документом, що підтверджує, що це людина, що це та людина, яка написана в документі", – поінформував Дмитро Сірідніченко.

За словами начальниці Черкаського міського управління Держпродспожби Ольги Мізінової, їхні фахівці проводять перевірки у будні, вихідні та святкові дні.

"Держпродспоживслужба продовжує здійснювати заходи щодо недопущення поширення гострої респіраторної хвороби COVID–19 на території міста. За цей час проводились перевірки як у будні, так і у вихідні та, навіть, у святкові дні. За підсумками цих рейдів і за цей період у нас чотири штрафи: 1 – громадське харчування, 3 – непродовольча торгівля", – повідомила Ольга Мізінова.

Вона додала, що перевірки проводили разом із представниками національної поліції.

Читайте нас у Telegram: головні новини Черкащини та України

Читайте також