Майже шість з половиною тисяч черкащан щепились бустерною дозою проти COVID-19

У Черкаській області бустерною дозою проти коронавірусу щепилось 6 418 людей. Про це повідомила заступниця голови Черкаської обласної державної адміністрації Лариса Кошова.

За словами Лариси Кошової, станом на ранок 19 січня, щепилось проти коронавірусу 2 806 черкащан.

"Від початку кампанії на Черкащині провели 969 039 щеплень. Першу дозу отримало 485 936 людей, завершили вакцинацію 476 273 людини. Зокрема, щепили вакциною CoviShield 16 198 разів, CoronaVac – 360 063, Pfizer – 379 805, Astra Zeneca – 111 031, Moderna – 101 942", — розповіла медикиня.

Лариса Кошова зауважила, що додатковою дозою в області щепилось 412 людей.

Що відомо

Із 23 грудня Черкаська область перейшла до "жовтої" зони карантину. Таке рішення ухвалила на позачерговому засіданні Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов.

У Черкаській області вісім закладів (п'ять – "першої хвилі", п'ять – "другої хвилі"), де надають допомогу хворим на COVID-19. Розгорнуто 1 960 ліжок. Із них забезпечені кисневою підтримкою 1 808 ліжок, це 92%, розповіла Суспільному заступниця голови Черкаської облдержадміністрації, яка курує медицину, Лариса Кошова. До цього списку планують додати ще дві лікарні.

В області працюють 101 пункт щеплень, 32 центри вакцинації та 25 мобільних бригад.

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