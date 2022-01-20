У Чернівцях учні шкіл та ліцеїв навчатимуться дистанційно. Місто дотримуватиметься обмежень, які встановила обласна комісія з надзвичайних ситуацій.
Про це Суспільному повідомив заступник міського голови Юрій Лесюк.
За словами Лесюка, школи міста переходять на дистанційну форму, бо рішення обласної комісії є обов'язковим, а не рекомендацією. Якщо його не виконувати — поліція та держпродспоживслужба може "штрафувати школи".
"Рішення комісії "дивне". "Помаранчева" зона карантину (з 18 січня Буковина відповідає показникам "помаранчевої" зони — ред.) не передбачає дистанційного навчання", — каже Лесюк.
На обласній комісії з надзвичайних ситуацій прийняли рішення про переведення шкіл та ліцеїв області на дистанційне навчання з 21 січня. У наказі йдеться, що сільські та міські ради мають прийняти рішення про перехід на "дистанційку" на два тижні. Це зробили через ріст захворюваності на COVID-19.
За словами головної санітарної лікарки області, в області за минулий тиждень зафіксували 272 випадки COVID-19 у дітей.
Водночас садки продовжать працювати очно.
Що відомо
- З 18 січня Буковина відповідає показникам "помаранчевої" зони карантину. В області збільшилась кількість випадків інфікування коронавірусом. Це передбачає, що громади можуть вводити додаткові карантинні обмеження.
- Також 18 січня у області підтвердили 16 випадків нового штаму коронавірусу "Омікрон". До Києва у Центр громадського здоров'я відправляли усього 30 зразків, ще 14 з них — штам "Дельта".
- 19 січня дистанційне навчання запровадили у Герцаївській громаді. Таку форму обрали через ріст захворюваності на COVID-19 та сезонні захворювання.