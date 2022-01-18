У Чернівецькій області підтвердили 16 випадків нового штаму коронавірусу "Омікрон". До Києва у Центр громадського здоров'я відправляли усього 30 зразків, ще 14 з них — штам "Дельта".

Про це у коментарі Суспільному сказала санітарна лікарка області Наталія Гопко.

За її словами, на лікування це не впливає, лікар призначає симптоматичне лікування. А зразки до Києва періодично відправляють, аби розуміти, який штам в області домінує.

"Про "Омікрон" ми вже здогадувались через різке зростання захворюваності. В період новорічних свят, з кінця грудня, передбачали, що цей штам у нас вже є, тепер отримали підтвердження", — каже Гопко.

Заразність "Омікрону" вища за інші штами, каже Гопко. Людина впродовж трьох днів інфікує багатьох, тому при найменших ознаках ГРВІ, важливо ізолюватися, звернутися до сімейного лікаря та здати ПЛР.

"Якщо раніше більше орієнтувались на втрату нюху та смаку, то зараз значно рідше є такі прояви. При "Омікроні" частіше з'являються чхання, нежить, температура", — каже Гопко.

Що відомо

Загалом в області виявили 122 573 випадків інфікування коронавірусом, 116 111 людей одужали, а 3 059 померли.

У Чернівецькій області зросла кількість інфікованих коронавірусом буковинців.

Штам "Омікрон" — новий різновид коронавірусної хвороби, який був виявлений на півдні Африки. Він має менший інкубаційний період, у середньому він становить 3 доби. "Омікрон” у 2,9 раза більш інфекційний, ніж ”Дельта”.

Відбувається зсув захворюваності на штам "Омікрон"у молодій віковій групі. Якщо середній вік людей, хворих на штам "Дельта", був 38,3 року, то на "Омікрон" – 30,8 року.

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