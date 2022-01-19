У Герцаївській громаді Чернівецької області запровадили дистанційне навчання. Таку форму обрали через ріст захворюваності серед учнів.

Про це громада на своїй сторінці у Facebook.

На дистанційне навчання перейшли школи, садочки та позашкілля. Так навчатимуться з 19 по 28 січня. У повідомленні йдеться, що впродовж останніх днів у всіх школах та садочках знизилась відвідуваність. Також у медзакладах громади росте кількість хворих на COVID та грип.

У громаді вирішили перейти на "дистанційку", аби зупинити зростання захворюваності на COVID-19 та сезонні захворювання.

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