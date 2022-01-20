COVID на Кіровоградщині: за добу сотня людей одужали, восьмеро померли

Минулої доби у Кіровоградській області виявили 96 випадків коронавірусу, п’ять з яких у дітей. Одужали 100 людей, від ускладнень захворювання померли восьмеро жінок. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка регіону Надія Оперчук. Це дані на 10:00 20 січня.

За добу провели 757 ПЛР-тестувань, у лікарнях області зробили 41 ІФА-дослідження та 327 досліджень на антиген.

Захворювання виявили у 63 жінок та 33 чоловіків. А саме:

у 59 жителів Кропивницького району: 40 – з Кропивницької, шістьох дорослих, чотири- та десятирічної дитини – з Долинської, по троє людей – зі Знам’янської та Новгородківської, по одній – з Аджамської, Бобринецької, Гурівської, Первозванівської та Соколівської громад;

у 20 жителів Новоукраїнського району: п’ятьох дорослих та 12-річної дитини – з Маловисківської, п’ятьох людей – з Новоукраїнської, чотирьох – з Новомиргородської, 17-річної дитини – з Глодоської, 11-річної дитини – зі Смолінської, по одній людині з Піщанобрідської, Рівнянської і Тишківської громад;

в 11 жителів Олександрійського району: дев’ятьох зі Світловодської та двох людей з Олександрійської громади;

у шістьох жителів Голованівського району: по двоє – з Вільшанської та Голованівської, по одній людині з Благовіщенської та Гайворонської громад.

Хто одужав:

58 жителів Кропивницького району: 29 – з Кропивницької, семеро – з Бобринецької, по п’ятеро – з Аджамської та Кетрисанівської, по четверо – зі Знам’янської та Суботцівської, по двоє людей з Долинської та Олександрівської громад;

19 жителів Новоукраїнського району: шестеро – з Новомиргородської, п’ятеро – з Помічнянської, по двоє – з Маловисківської та Новоукраїнської, по одній людині – Глодоської, Мар’янівської, Рівнянської і Тишківської громад;

18 жителів Олександрійського району: 11 – з Олександрійської, по двоє – з Приютівської та Світловодської, по одній людині з Новопразької, Онуфріївської та Петрівської громад;

п’ятеро жителів Голованівського району: по двоє – з Надлацької та Новоархангельської, одна людина із Заваллівської громади.

Хто помер:

76-річна жінка з Гайворонської громади Голованівського району;

73-, 68- та 62-річна жінки з Кропивницької громади Кропивницького району;

68-річна жінка з Олександрійської громади Олександрійського району;

60- та 42-річна жінки з Голованівської громади Голованівського району;

58-річна жінка з Маловисківської громади Новоукраїнського району.

Усього, з початку карантину, коронавірус виявили у 34305 жителів Кіровоградської області, серед яких 1481 дитина та 1879 медичних працівників. 31053 людей в регіоні одужали, серед них 1339 дітей та 1738 медпрацівників. 1612 людини, серед яких п’ятеро дітей та 39 медиків, померли.

На ранок 20 січня на коронавірус хворіють 1640 жителів регіону.

Що відомо

За інформацією Надії Оперчук, на 19 січня в області зробили 625840 щеплень від коронавірусу: одну дозу вакцини отримали 322689 людей, дві дози – 298904.

В Україні за добу підтвердили 18479 випадків захворювання на коронавірус, понад дві тисячі хворих госпіталізували. Це найбільша кількість випадків з початку 2022 року. Від ускладнення захворювання померли 131 людина, понад 75 тисяч українців вакцинувалися від коронавірусу.

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