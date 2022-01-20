Опікункою дітей, які вижили в ДТП на окружній Харкова, стане їхня тітка

Лікування та реабілітація трирічної дівчинки, яка разом із братом втратила батьків в аварії на окружній Харкова 12 січня, триватиме близько двох місяців.

Про це 20 січня розказав головний лікар лікарні №17 Дмитро Черепов.

За його словами, у дівчинки — скелетна травма та перелам обох стегон, її ноги закріпили, "щоб втримати фрагменти перелому для подальшого зростання", пояснив Черепов.

"Сидіти дівчинка поки не може, але вона спілкується, має улюблені мультфільми, іграшки, поруч з нею рідні. З родиною працюють психологи", — сказав головний лікар.

Черепов каже, що стан дитини стабільний.

"Запланований курс лікування, операцій поки не потребує. Отримавши такі травми у трирічному віці, діти відновлюються. Буквально вчитимемо її ходити наново", — сказав Дмитро Черепов.

Бабуся дівчинки Ірина Гордіївська сказала журналістам, що опікункою трирічних Юлі та Дениса стане їх тітка Олена.

"Дівчинка ще на знеболювальних, Денис вчора почав розмовляти, їсти суп, досі у реанімації", — сказала бабуся.

За словами міського голови Ігоря Терехова, трирічний хлопчик перебуває у лікарні №4 у стабільно тяжкому стані.

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