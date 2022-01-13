Служба у справах дітей почала оформлювати статус дітей-сиріт для хлопчика та дівчинки, батьки яких загинули в аварії на окружній Харкова 12 січня.

Бажання стати опікункою дітей висловила матір загиблої жінки, сказала 13 січня заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.

За її словами, представники Служби у справах дітей вже були у лікарні, після отримання статусу дітей-сиріт трирічним Юлі та Денису призначать опікуна та візьмуть на облік.

На ранок 13 січня стан дітей — стабільно тяжкий, сказала Горбунова-Рубан. У Дениса відкрита черепно-мозкова травма, перелам стегна, йому видалили селезінку та прооперували печінку.

"Йому провели дві операції, зараз він на апараті ШВЛ. У дівчинки поламані обидві ноги, вона при тямі. Бабусі біля дітей", — повідомила Світлана Горбунова-Рубан.

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