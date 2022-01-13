Служба у справах дітей почала оформлювати статус дітей-сиріт для хлопчика та дівчинки, батьки яких загинули в аварії на окружній Харкова 12 січня.
Бажання стати опікункою дітей висловила матір загиблої жінки, сказала 13 січня заступниця міського голови Світлана Горбунова-Рубан.
За її словами, представники Служби у справах дітей вже були у лікарні, після отримання статусу дітей-сиріт трирічним Юлі та Денису призначать опікуна та візьмуть на облік.
На ранок 13 січня стан дітей — стабільно тяжкий, сказала Горбунова-Рубан. У Дениса відкрита черепно-мозкова травма, перелам стегна, йому видалили селезінку та прооперували печінку.
"Йому провели дві операції, зараз він на апараті ШВЛ. У дівчинки поламані обидві ноги, вона при тямі. Бабусі біля дітей", — повідомила Світлана Горбунова-Рубан.
Що відомо
- Внаслідок лобового зіткнення Kia та таксі Toyota служби "30-40" на окружній дорозі загинули 34-річний водій Kia та подружжя з таксі — 31-річний водій з 29-річною дружиною. Таксист перевозив свою родину. Двоє дітей водія таксі та його дружини перебувають у тяжкому стані в лікарні. За попередніми даними, Kia виїхав на зустрічну смугу.
- За даними прокуратури, водія Kia тричі зупиняли п'яним за кермом. Також його притягали до адмінвідповідальності за скоєння ДТП, їзду без документів, порушення швидкісного режиму, виїзд на зустрічну смугу, невиконання вимог знаків, відсутність страхування.
- На підтримку потерпілої родини оголосили збір коштів.