У Covid-відділенні львівського Охматдиту зафіксували рекорд за кількістю хворих

У львівському Охматдиті зафіксували найбільшу кількість хворих від початку пандемії. У COVID-відділенні наразі перебуває 67 дітей. Про це Суспільному повідомила речниця лікарні Ірина Березовська.

За словами Ірини Березовської, кількість хворих стрімко зросла після свят:

"Ще в грудні було 19-20 дітей. А сьогодні (17 грудня, — ред.) кількість пацієнтів зросла до 67. Тобто кількість госпіталізованих зросла дуже стрімко. Можливо, на фоні з дорослими це не так помітно, але для дітей це дуже суттєво. Досі останній рекорд був у жовтні. Тоді було 47 дітей, але сьогодні — 67".

Усі пацієнти, які є у лікарні, перебувають у стані середньої тяжкості. Жодна дитина не потребує ШВЛ та дихальної підтримки. Найменшому пацієнту ще немає місяця, найстаршому — 17 років.