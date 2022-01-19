За добу COVID-19 діагностували у 956 мешканців Львівщини

На ранок 19 січня на Львівщині зареєстрували 956 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 198 людей одужали, 7 – померли.

Про це повідомили у пресслужбі Львівської облдержадміністрації.

"За попередню добу у Львівській області провели 4790 досліджень на коронавірус. Згідно з результатами, позитивні показники виявили у 956 людей", – повідомили в ЛОДА.

Нові випадки у розрізі районів:

Дрогобицький: 3;

Золочівський: 61;

Львівський: 704 (м. Львів – 391);

Самбірський: 45;

Стрийський: 46;

Яворівський: 33;

Червоноградський: 53.

У ковід-стаціонарах лікарень області перебувають 1187 людей. Відтак, заповненість ліжкової мережі становить 22,98%. У реанімації перебуває 92 пацієнти, з них на апаратах ШВЛ – 35.

За увесь час у Львівській області COVID-19 підтвердили у 229 564 людей. 212 878 мешканців області одужали, 6119– померли.

Що відомо

На ранок 18 січня на Львівщині зареєстрували 870 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 287 людей одужали, 6 – померли.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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