На Львівщині штам "Омікрон" підтвердили ще у 17 людей

На Львівщині штам коронавірусу "Омікрон" підтвердили ще у 17 людей. Досі у Львівській області було відомо про один випадок інфікування цим штамом. Про це на Facebook-сторінці повідомила керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.

Результати досліджень стали відомі сьогодні, 18 січня:

"Чи є на Львівщині "Омікрон"? Так. Про 1 виявлений раніше ми вже повідомляли. Сьогодні, 18 січня, ми одержали результати секвенування, за результатами якого з 35 зразків РНК в 17 підтверджено "Омікрон", в 18 — "Дельта", — каже Наталія Іванченко.

За словами керівниці Львівського обласного лабораторного центру, обидва штами мають як спільні, так і відмінні риси.

"Спільне — це є підвищення температури тіла, скарги на ломоту в кістках і м’язах. Відмінне — штам "Дельта", клінічно проявлявся більше з ураженням легень, з розвитком так званих пневмоній. Багато людей потребували стаціонарного лікування і кисневої підтримки. "Омікрон" проявляється більше з ураженням носових пазух, навколоносових пазух носа, тобто є відчуття, що важко дихати носом, відчуття закладеності і головний біль", — каже керівниця Львівського обласного лабораторного центру Наталія Іванченко.

Наталія Іванченко додає, "Омікрон" поширюється швидше за інші штами і вражає бронхи, але характеризується невисокою температурою.

Що відомо

На ранок 18 січня на Львівщині зареєстрували 870 нових випадків інфікування коронавірусом. За добу 287 людей одужали, 6 – померли.

У львівському Охматдиті зафіксували найбільшу кількість хворих від початку пандемії. У COVID-відділенні наразі перебуває 67 дітей.

Від 7 грудня на Львівщині діють карантинні обмеження "жовтої" зони. Відвідувати громадські заклади можуть люди, які отримали принаймні одну дозу щеплення проти COVID-19 та мають відповідний документ – "жовтий" сертифікат чи довідку, або ж негативний результат тесту на COVID-19.

У понеділок, 6 грудня, в Україні посилили правила адаптивного карантину, зокрема, для невакцинованих громадян. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Нові правила адаптивного карантину стосуються насамперед “жовтої” зони.

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