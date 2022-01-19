Миколаївці долучилися до святкування Водохреща

19 січня миколаївці пірнали у крижану річку: у такий спосіб відзначали Хрещення Господнє, або Водохреще.

Понад десять років 19 січня пірнає у крижану воду 74-річний Володимир Щур. Чоловік говорить: у цьому є шматочок радості життя.

"Відмінно, повен рішучості. Напевно, краще, ніж минулого року, адже тоді взагалі все було закрижаніле", ― сказав Володимир Щур.

Долучився до відзначання Водохреща й Олег Ломов.

"Я пірнав, тому що я вважаю, що це дуже добре загартовує дух. Людина повинна себе випробовувати, ми повинні знати, що ми можемо, бо якщо цього не буде, я думаю, що немає сенсу далі існувати", ― сказав Олег Ломов.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Чоловік після занурення у воду

За словами головного лікаря лікарні швидкої медичної допомоги Олександра Дем’янова, якщо людина не готувала свій організм до пірнання у крижану воду протягом тривалого часу, то занурення може викликати різні наслідки.

"Переохолодження запускає в організмі людини цикл, який призводить до руйнування стінок клітин, руйнування процесів метаболізму, іноді призводить до смертельних випадків. Якщо людина ігнорувала загартовування взагалі, то виконання цих вправ лише на Водохреще ― це пряма дорога до лікарні", ― сказав Олександр Дем’янов.

Фото: Валентина Гурова/Суспільне Миколаїв Миколаївці занурюються у річку

Купання у крижаній воді на Водохреще не має релігійного підґрунтя, говорить протоієрей Миколаївської єпархії Православної церкви України Роман Дідора.

"Пірнання в ополонку з розумінням, коли вода - освячена, - очищає людину, змиває з неї гріхи, але насправді, це не так, тому що гріхи очищаються тільки через покаяння у своїх гріхах і через внутрішню працю над собою. Занурюватись в ополонку ― це не церковний звичай, це - народний звичай. Відповідно, нічого спільного з церковною традицією він не має", ― розповів Роман Дідора.

На всіх водоймах, підготованих для занурення в день Водохреща, чергували рятувальники, бригади швидкої допомоги, поліція та Нацгвардія.

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