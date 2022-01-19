На переговорах Сполучених Штатів з Росією, які відбулися на початку 2022 року, Москві запропонували два шляхи вирішення конфлікту із загрозою ескалації щодо України. Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен на підсумковій пресконференції після перемовин із президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС України Дмитром Кулебою.

"Я не можу прочитати чи передбачити, що думає президент Путін, але ми маємо продовжувати те, що ми робимо виходячи з історичного досвіду і виходячи з того, що ми бачимо. І, на жаль, нещодавній досвід показує, що Росія намагається застосувати свій вплив на сусідні країни — Грузію, Україну, Молдову і зараз накопичує велику кількість своїх військ на кордоні з Україною. Ми повинні діяти виходячи з наявних фактів", — заявив Блінкен.

За його словами, США запропонували Росії два шляхи вирішення ситуації: дипломатичний, через діалог, для того, щоб вирішити ці відмінності мирно, через деескалацію, та інший варіант, якщо РФ відновить свої агресивні дії, то це призведе до конфлікту, який матиме важкі наслідки.

"Зараз очевидно що перевага надається дипломатії й це діалог і ми робимо, все що можемо, намагаємося сприяти дипломатії", — зазначив держсекретар США.

Блінкен вчергове нагадав, що з боку США перевага віддається напрямку дипломатії: "Це буде кращим для всіх і саме тому, ми використовуємо все, що ми можемо, всі методи дипломатії для того, щоб запобігти розвитку конфлікту і вирішити його мирним шляхом".

Що відомо

Державний секретар США Ентоні Блінкен 19 січня прибув в Україну на тлі ситуації із накопиченням поблизу українського кордону російських військ та техніки.

20 січня Блінкен вирушить до Берліна, де зустрінеться із міністеркою закордонних справ Німеччини Анналеною Бербок, щоб обговорити дипломатичні відносини з Росією та спільні зусилля щодо стримування подальшої російської агресії проти України. Зокрема, США та Німеччина говоритимуть про готовність союзників і партнерів вжити щодо Росії санкції, які спричинять "серйозні наслідки та серйозні економічні втрати".

Велика Британія надіслала Україні першу партію легкого протитанкового озброєння, вона надійшла 18 січня.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.

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