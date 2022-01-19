У Кривому Розі рятувальники та двоє містян врятували чоловіка, який провалився під кригу. Про це Суспільному повідомила речниця ДСНС у Кривому Розі Світлана Чередниченко.

За її словами, 40-річний чоловік, трохи напідпитку, хотів скоротити шлях та перейти річку у парку Мершавцева неподалік від того місця, де проходило занурення у ополонку.

Перехожі побачили, як він пішов під воду та кинулися його рятувати. Їм на допомогу прийшли водолази аварійно-рятувального загону на воді, які чергували поруч.

Медики оглянули чоловіка, надали першу допомогу. Від госпіталізації той відмовився, його забрали додому рідні, які перебували у місці проведення зимового купання.

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