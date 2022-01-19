Як дніпряни пірнали на Водохреще

На Водохреще у Дніпрі встановили чотири офіційні локації: на Монастирському острові, пляжі парку "Придніпровський" та "Сагайдак" і в озері на житловому масиві Червоний Камінь.

Кореспонденти Суспільного відвідали парк "Сагайдак" та дізнались враження дніпрян про занурювання.

16-річна Аліна розповідає: розпочала занурюватись на свято ще в одинадцять років. Як каже мати Аліни, Наталя, до бажання доньки ставиться добре.

"Спочатку почали пірнати родичі, чоловік та сини, Аліна вирішила наслідувати їх приклад. Відмовити її не змогла. Їй все подобається, жодного разу не захворіла", - говорить жінка.

Суспільне Дніпро Охочі зануритись у парку "Сагайдак"

На березі чергують рятувальники, медики та поліція.

Старший водолаз-рятувальник Василь Бурдейний зазначає: при ознаках сильного сп'яніння людини, її не допускають до купання. Якщо в людини проблеми із серцем або є тиск, «швидка» допомога з черговою бригадою проводить стандартні відпрацьовані методи реабілітації та допомоги.

Суспільне Дніпро Весь день біля місць купання чергують рятувальники

Протоієрей Православної церкви України Дмитро Поворотній каже: у купанні в цей день немає сакрального сенсу.

"Це якась народна традиція, яка не пов'язана не релігійно, не духовно, не сакрально ніяк з цим святом. Я би сказав більше, що вона, в деякому сенсі, шкідлива для здоров'я. Коли говорять про те, що коли купатимешся, цією водою змиються гріхи, це неправда", - розповів протоієрей.

Генеральний директор лікарні Мечникова Сергій Риженко застерігає: непідготовленій людині занурювання може зашкодити здоров'ю. Часто бувають ситуації, коли у людини виникає запаморочення, або спазм судин і деякі випадки лікуються тільки в реанімаційних відділеннях. Чоловік радить, перш ніж пірнати у крижану воду, треба загартовуватись та брати дозвіл у сімейного лікаря.

Читайте також

Понад 700 поліцейських та 50 нацгвардійців забезпечуватимуть безпеку під час Водохреще у Дніпрі

"Алкоголь пришвидшує втрату тепла". Усе, що треба знати про Водохреще — пояснює науковець

У Дніпрі на Водохреще облаштують чотири офіційні майданчики для занурення

Читайте нас у Telegram: Суспільне Дніпро