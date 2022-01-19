В Івано-Франківську на Водохреще нацгвардійці врятували з річки чоловіка

Приблизно о 13:50 на Водохреще в Івано-Франківську з річки Бистриця Солотвинська, поблизу пішохідного моста на вулиці Набережній, нацгвардійці врятували чоловіка, який топився. Відео інциденту Суспільному надіслав іванофранківець Віталій Ільків.

На відео видно, як восьмеро нацгвардійців із собакою стоять на березі. Опісля один зі службовців зайшов у воду і за допомогою інших витягнув чоловіка.

Прессекретар військової частини 1241 Василь Балан розповів Суспільному, як усе відбувалося.

"Чоловік купався в річці. Коли він виходив з води, то впав на лід, порізався і почав топитися. Військовослужбовці врятували його — витягнули з річки й викликали "швидку". Чоловік — середніх років, був напідпитку. Його витягнули швидко", — сказав Василь Балан.

До порятунку чоловіка долучилися нацгвардійці 50 полку імені Семена Височана.

"Хлопці вже мали йти з наряду. Якраз в останню годину стався цей інцидент", — додав Василь Балан.

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