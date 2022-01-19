Велика Британія готується скасувати більшість обмежень, пов’язаних з COVID-19

Уряд Великої Британії планує переглянути обмеження, запроваджені у зв’язку з пандемією коронавірусу 26 січня. Планується скасувати правило про обов’язкове носіння масок в публічних місцях та рекомендацію працювати з дому.

Про це заявив прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон під час засідання британського парламенту 19 січня.

Британський уряд також планує переглянути правила щодо обов’язкового тестування повністю вакцинованих осіб, які в’їжджають на територію країни.

Наразі Велика Британія переживає чергову хвилю захворювання на коронавірус. Станом на 18 січня у шпиталях країни залишається 39 тисяч пацієнтів.

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