Швеція скасовує обов’язкове COVID-тестування перед в’їздом до країни

Для в’їзду у Швецію від 21 січня більше не потрібні негативні результати COVID-тесту. Влада країни заявляє, що прибулі до Швеції з-за кордону люди більше не становлять небезпеки поширення варіанту коронавірусу “Омікрон". Вимога надання COVID-сертифікату про вакинацію залишається в силі.

Про це сказано в заяві уряду Швеції, опублікованої 18 січня, передає Reuters.

"Прибулі до країни люди більше не вважаються такими, що несуть особливу загрозу, яка впливає на поширення Омікрону у Швеції", — сказано в заяві уряду.

Правила про обов’язкове COVID-тестування під час в’їзду в Швецію було запроваджено 28 грудня 2021 року як спосіб боротьби з поширенням варіанту "Омікрон". З того часу в Швеції постійно зростала кількість нових випадків захворювання, а "Омікрон" став основним поширеним варіантом.

Теперішній рекорд за кількістю нових випадків за день – понад 20 тисяч, що майже вдвічі вище за рекорди, зафіксовані під час попередніх хвиль поширення вірусу. Повідомляється також, що нова хвиля захворювання створює додаткове навантаження на медичну систему, але воно не настільки критичне, як було до поширення вакцинації.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Понад 15 мільйонів українців отримало принаймні першу дозу вакцини від коронавірусу

Вакцини не впливають не перебіг вагітності — ЕМА

Носіння медичних масок робить людей привабливішими одне для одного — дослідження

Чи варто робити бустерне щеплення та коли очікувати спад пандемії. Розповіла епідеміологиня

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу