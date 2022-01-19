Китай поставить в Україну ще 200 тисяч доз вакцини CoronoVac

Україна отримає від Китаю нову партію вакцини від коронавірусу фармацевтичного виробника Sinovac Biotech, як гуманітарну допомогу. Про це йдеться у листі-зобов’язанні уряду України, який Кабмін на засіданні 19 січня уповноважив підписати міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка.

Уряд Китайської Народної Республіки запропонував Україні у якості гуманітарної допомоги 200 тисяч доз вакцини виробництва Sinovac Biotech. Лист-зобов'язання, який, за згодою уряду, підпише міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, регламентує питання доставки вакцини, відшкодування збитків та захист відповідальності, наслідки, переговори та інше.

Також повідомляється, що постачання в Україну вакцини CoronoVac є гуманітарною допомогою та не потребує видатків з державного бюджету.

У МОЗ повідомили, що відповідно до загальносвітових показників ефективності вакцинальної кампанії, до кінця 2022 року в Україні необхідно щепити щонайменше 70% дорослого населення віком від 18 років, що складає 23,77 млн осіб. Враховуючи те, що для вакцинації використовується зараз двократне введення вакцин, загальна потреба в вакцині складає щонайменше 47 283 416 доз вакцини.

Що відомо

12 січня в Україні змінили схеми вакцинації проти COVID-19. Йдеться про такі комбінації вакцин: 1-ша доза CoronaVac + 2-га AstraZeneca, Pfizer чи Moderna; 1-ша доза AstraZeneca + 2-га Pfizer чи Moderna; 1-ша доза Pfizer, Moderna + 2-га AstraZeneca. Інтервал між введеннями для всіх схем — 28 днів. Такі самі схеми можна застосовувати також для додаткової чи бустерної дози.

Станом на 18 січня більше ніж 15 мільйонів українців щепилося першою дозою вакцини від коронавірусу — повний курс вакцинації від коронавірусної хвороби COVID-19 в Україні з кінця лютого отримали 14,3 мільйона людей, а бустерну дозу вакцини вкололи понад 113 тисячам осіб. Загалом кількість зроблених щеплень в Україні майже 30 мільйонів — з них за останню добу понад 80 тисяч.

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