На Водохреще 19 січня частина українців традиційно купаються в холодній або й крижаній воді. Дехто вважає, що це допомагає очистити душу й тіло та зміцнити імунітет. У Києві цьогоріч комунальники підготували 15 місць для купання на Водохреще. На одному з них побувала фотокореспондентка Суспільного Єлизавета Серватинська — ось її фоторепортаж.

Лікарі радять готувати організм до купання в холодній воді ще в теплі пори року — приймати все менш теплий душ. Новачкам радять підготуватися вже на місці: розігріти тіло розтиранням або бігом, роздягатися знизу (тобто знімаючи взуття) — і бути у воді не більше 20 секунд.

І застерігають: людям із хронічними серцево-судинними, неврологічними, нирковими й гінекологічними захворюваннями купатися не можна — небезпечно для здоров'я. Не варто пірнати на Водохрещу й дітям, оскільки це може призвести до збою в їхній гормональній системі.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Кияни святкують Водохреще, Київ, 19 січня 2022 року

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Кияни святкують Водохреще, Київ, 19 січня 2022 року

А Міністерство охорони здоров'я ще нагадує, що зігріватися до чи після купання алкоголем або курінням неправильно. Алкоголь сприяє розширенню периферійних судин. Це збільшує тепловіддачу, тому тіло дуже швидко втрачатиме тепло. А куріння порушує кровообіг і прискорює охолодження.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Киянин святкує Водохреще, Київ, 19 січня 2022 року

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Киянка святкує Водохреще, Київ, 19 січня 2022 року

"Я вже вісім років купаюсь (з 14 років — ред.). Була традиція з друзями, але мене сьогодні викликали на роботу, і я не встиг із друзями разом. Так і купаюсь кожен рік", — розповідає Суспільному Сергій Кузмічов.

Чоловік каже: з кожним роком звикаєш, стає все легше заходити, та й морально підходиш до цього підготовлений.

"Я вірянин, та мені необов’язково треба, щоб віра впливала на це. Просто подобається традиція щороку купатися 19 числа, ось і все", — каже він.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Киянка святкує Водохреще, Київ, 19 січня 2022 року

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Киянин святкує Водохреще, Київ, 19 січня 2022 року

Для киянки Оксани Дзюби це вже третє пірнання на Водохреще. "Очищення отримуємо. На весь рік змиваю із себе цей весь бруд. Не холодно", — каже вона Суспільному.

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Киянин Валентин Цвілих на святкуванні Водохреща, Київ, 19 січня 2022 року

Для Валентина Цвілиха купання на Водохреще — це і свято, і спосіб оздоровитися.

"Я вже протягом восьми років купаюсь. Увесь рік почуваюсь бадьорим. Для здоров’я, для всього хорошого. До холодної води звик. Бадьорить, усім раджу цього дня купатись — і ніхто не захворіє", — каже він Суспільному.

Після купання, каже чоловік, "обов’язково піде до церкви".

Фото: Єлизавета Серватинська / Суспільне Рятувальники чергують біля одного з місць купання на Водохреще, Київ, 19 січня 2022 року

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