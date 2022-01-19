На Водохреще 19 січня частина українців традиційно купаються в холодній або й крижаній воді. Дехто вважає, що це допомагає очистити душу й тіло та зміцнити імунітет. У Києві цьогоріч комунальники підготували 15 місць для купання на Водохреще. На одному з них побувала фотокореспондентка Суспільного Єлизавета Серватинська — ось її фоторепортаж.
Лікарі радять готувати організм до купання в холодній воді ще в теплі пори року — приймати все менш теплий душ. Новачкам радять підготуватися вже на місці: розігріти тіло розтиранням або бігом, роздягатися знизу (тобто знімаючи взуття) — і бути у воді не більше 20 секунд.
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І застерігають: людям із хронічними серцево-судинними, неврологічними, нирковими й гінекологічними захворюваннями купатися не можна — небезпечно для здоров'я. Не варто пірнати на Водохрещу й дітям, оскільки це може призвести до збою в їхній гормональній системі.
А Міністерство охорони здоров'я ще нагадує, що зігріватися до чи після купання алкоголем або курінням неправильно. Алкоголь сприяє розширенню периферійних судин. Це збільшує тепловіддачу, тому тіло дуже швидко втрачатиме тепло. А куріння порушує кровообіг і прискорює охолодження.
"Я вже вісім років купаюсь (з 14 років — ред.). Була традиція з друзями, але мене сьогодні викликали на роботу, і я не встиг із друзями разом. Так і купаюсь кожен рік", — розповідає Суспільному Сергій Кузмічов.
Чоловік каже: з кожним роком звикаєш, стає все легше заходити, та й морально підходиш до цього підготовлений.
"Я вірянин, та мені необов’язково треба, щоб віра впливала на це. Просто подобається традиція щороку купатися 19 числа, ось і все", — каже він.
Для киянки Оксани Дзюби це вже третє пірнання на Водохреще. "Очищення отримуємо. На весь рік змиваю із себе цей весь бруд. Не холодно", — каже вона Суспільному.
Для Валентина Цвілиха купання на Водохреще — це і свято, і спосіб оздоровитися.
"Я вже протягом восьми років купаюсь. Увесь рік почуваюсь бадьорим. Для здоров’я, для всього хорошого. До холодної води звик. Бадьорить, усім раджу цього дня купатись — і ніхто не захворіє", — каже він Суспільному.
Після купання, каже чоловік, "обов’язково піде до церкви".
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