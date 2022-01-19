У Водохреще багато людей занурюються в ополонку та вважають таку процедуру корисною для здоров’я. В ефірі Українського радіо лікарка Центру громадського здоров’я Вікторія Чендей розповіла про необхідні підготовчі процедури, які слід виконувати перед зануренням і також про те, як мінімізувати ризики від переохолодження.

Про підготовку до занурення в крижану воду

За словами Вікторії Чендей, готувати організм до занурення у крижану воду слід починати в теплу пору року. Адже необхідно адаптувати організм до низької температури, а тому підготовка має бути систематичною.

"Щоденно ми маємо купатися у відкритих водоймах і з поступовим збільшенням часу перебування у холодній воді. Також ми можемо почати готуватися до цього і вдома, зокрема приймати щоденний прохолодний душ з планомірним зниженням температури", — каже лікарка.

Для пірнання лише раз на рік, за словами Вікторії Чендей, необхідно мати гарне самопочуття — не має бути проявів застуди або загострення хронічних захворювань.

"Люди, які мають серцево-судинні захворювання, неврологічні захворювання, захворювання нирок, гінекологічні захворювання, не мають цим займатись, адже це становить небезпеку для їхнього здоров'я", — каже лікарка.

Якщо ж людина не готувалася до занурення протягом року, слід розігріти тіло розтиранням або бігом.

"Починати роздягатися потрібно знизу. Насамперед ми знімаємо взуття. Пам’ятайте, що не потрібно пірнати головою вперед. Початківці мають перебувати у воді 20 секунд і не більше", — каже Чендей.

Після занурення слід обов’язково розтерти тіло рушником, насухо витертися, одягти теплий одяг. За якийсь час можна випити гарячого чаю, бульйону або теплі трав’яні напої. Вікторія Чендей категорично не радить вживати алкоголь.

Вплив зимового пірнання на організм

За умов дотримання правил, зимове пірнання може бути корисним, каже лікарка.

"Люди, які регулярно цим займаються, починають краще себе почувати, рідше хворіють гострими вірусними респіраторними захворюваннями, оскільки стають більш стійкими до холоду. Доведено, що гострі вірусні респіраторні захворювання зменшується у 60 разів, а всі інші хронічні захворювання ― у 30 разів", — розповідає Чендей.

Проте занурення у крижану воду — це стрес, який може спровокувати загострення хронічних хвороб.

"Це переохолодження може спровокувати різні захворювання, з якими ми потім будемо розбиратися протягом року, зокрема і пневмонія, і перикардит, і міокардит можуть стати ускладненням для людей, які не тренуються і які до цього не готові", — попереджає лікарка.

Коли слід виходити з води

"Як тільки під час занурення ми відчуваємо тремтіння, потрібно відразу виходити з води, тому що можуть виникнути такі неприємні явища, як сильні судоми, зупинка серця, спазми", — каже Вікторія Чендей.

Що ж до залучення дітей до пірнання, робити цього не варто.

"Дитяча гормональна система не сформована, тому це може дати збій і призвести до додаткового стресу. Ми маємо також дбати про репродуктивну функцію дітей. Крім того, дитина має йти на це свідомо, а не через зусилля", — підсумовує вона.

Читайте також

Як правильно купатися на Водохреще. Поради МОЗ

"Традиції українського атеїста". Чому святкові ритуали роблять нас щасливими

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу