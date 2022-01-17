У Києві на Водохреще підготували 15 локацій для безпечного занурення — КМДА

У Києві для святкування Водохреща, 19 січня, комунальне підприємство “Плесо” облаштувало 15 локацій. Про це повідомляє пресслужба КМДА. На кожній з них 19 січня із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники Kyiv Lifeguard Service від “Плеса” і Спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби. Також працюватимуть медпункти. Про це повідомили у комунальному підприємстві “Плесо”.
Зокрема, місця для занурення облаштували у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці, повідомили у КМДА.
Загалом, безпечно зануритися на Водохреще можна буде у наступних місцях:
- Зона відпочинку «Дитяча», Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
- «Венеція», Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький.
- «Наталка», Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна.
- «Наталка 2» (парк).
- «Галерна», Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська.
- «Предмістна Слобідка», Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів.
- «Тельбін», Дніпровський район, вул. Тичини.
- «Райдуга», Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка.
- «Троєщина», Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака.
- «Пуща-Водиця», Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка.
- «Вербне», Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна.
- «Центральна», Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів.
- Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський.
- «Веселка», Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7.
- «Чорторий», Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.
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Аби купання на Водохреще не нашкодило здоров’ю, фахівці рятувальної служби комунального підприємства “Плесо” радять дотримуватися основних правил.
Підготовка до занурення
- Поступовість. Перш за все, готуватися до купання слід заздалегідь.
- Фахівці не радять заходити у крижану воду без попереднього процесу загартовування організму.
- У воду варто йти виключно з дозволу кваліфікованого лікаря, якщо той не проти “екстремального купання” і переконаний, що ризик раптового прояву/загострення хвороб відсутній.
- Локацію для купання треба обирати спеціально облаштовану, де є фахівці рятувальної служби та чергові медики. Не слід занурюватися у безлюдному місці і де буде відсутня можливість швидко надати медичну допомогу.
- Алкоголь не можна вживати ні до, ні після занурення. Алкоголь лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді ж, прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань. Натомість фахівці рекомендують чай, каву, гарячий бульйон, якщо немає індивідуальних протипоказань.
Процес омовіння
- Без різких рухів. Заходити у воду слід повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття. Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Стрімголов забігати у воду – заборонено. У такому випадку, за словами фахівців, можна і головою об кригу вдаритися, і влаштувати небезпечний стрес для організму .
- По пояс у воді необхідно повернутися обличчям до берега. Після цього можна ненадовго занурюватися, присідаючи.
- Категорично не рекомендовано плавати, довго перебувати у воді, робити різкі рухи. Рятувальники просять не втрачати контроль над своїм емоційним станом.
- Під час перебування у воді потрібно уважно слідкувати за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно виконувати їхні вказівки.
Після занурення
- Виходити на берег треба без поспіху і обережно, щоб не послизнутися на кризі. Це найпоширеніша причина травмування під час святкових обрядів 19 січня.
- Одягтися необхідно у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, прискорює охолодження.
- Зігріватися слід теплими безалкогольними напоями. Якщо необхідно — треба зайти у тепле приміщення.
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