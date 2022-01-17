У Києві на Водохреще підготували 15 локацій для безпечного занурення — КМДА

У Києві для святкування Водохреща, 19 січня, комунальне підприємство “Плесо” облаштувало 15 локацій. Про це повідомляє пресслужба КМДА. На кожній з них 19 січня із 9:00 до 18:00 чергуватимуть рятувальники Kyiv Lifeguard Service від “Плеса” і Спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби. Також працюватимуть медпункти. Про це повідомили у комунальному підприємстві “Плесо”.

Зокрема, місця для занурення облаштували у Дніпровському, Оболонському та Деснянському районах столиці, повідомили у КМДА.

Загалом, безпечно зануритися на Водохреще можна буде у наступних місцях:

Зона відпочинку «Дитяча», Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів. «Венеція», Дніпровський район, р. Дніпро, острів Долобецький. «Наталка», Оболонський район, затока Наталка, вул. Прирічна. «Наталка 2» (парк). «Галерна», Голосіївський район, вул. Набережно-Корчуватська. «Предмістна Слобідка», Дніпровський район, р. Дніпро, Венеціанський острів. «Тельбін», Дніпровський район, вул. Тичини. «Райдуга», Дніпровський район, вул. Райдужна, озеро Веселка. «Троєщина», Деснянський район, вул. Оноре де Бальзака. «Пуща-Водиця», Оболонський район, ставок № 8 на р. Горенка. «Вербне», Оболонський район, озеро Вербне, вул. Приозерна. «Центральна», Дніпровський район, р. Дніпро, острів Труханів. Озеро Йорданське, Оболонський район, вул. Йорданська-просп. Оболонський. «Веселка», Дніпровський район, вул. Микільсько-Слобідська, 7. «Чорторий», Деснянський район, р. Дніпро, острів Муромець.

Аби купання на Водохреще не нашкодило здоров’ю, фахівці рятувальної служби комунального підприємства “Плесо” радять дотримуватися основних правил.

Підготовка до занурення

Поступовість. Перш за все, готуватися до купання слід заздалегідь. Фахівці не радять заходити у крижану воду без попереднього процесу загартовування організму. У воду варто йти виключно з дозволу кваліфікованого лікаря, якщо той не проти “екстремального купання” і переконаний, що ризик раптового прояву/загострення хвороб відсутній. Локацію для купання треба обирати спеціально облаштовану, де є фахівці рятувальної служби та чергові медики. Не слід занурюватися у безлюдному місці і де буде відсутня можливість швидко надати медичну допомогу. Алкоголь не можна вживати ні до, ні після занурення. Алкоголь лише створює оманливий ефект зігрівання. Насправді ж, прискорює охолодження організму і збільшує ризик раптового загострення серцево-судинних захворювань. Натомість фахівці рекомендують чай, каву, гарячий бульйон, якщо немає індивідуальних протипоказань.

Процес омовіння

Без різких рухів. Заходити у воду слід повільно, поступово, прислухаючись до організму та самопочуття. Важливу роль відіграє емоційний спокій під час обряду. Стрімголов забігати у воду – заборонено. У такому випадку, за словами фахівців, можна і головою об кригу вдаритися, і влаштувати небезпечний стрес для організму . По пояс у воді необхідно повернутися обличчям до берега. Після цього можна ненадовго занурюватися, присідаючи. Категорично не рекомендовано плавати, довго перебувати у воді, робити різкі рухи. Рятувальники просять не втрачати контроль над своїм емоційним станом. Під час перебування у воді потрібно уважно слідкувати за можливими зауваженнями чергових рятувальників та негайно виконувати їхні вказівки.

Після занурення

Виходити на берег треба без поспіху і обережно, щоб не послизнутися на кризі. Це найпоширеніша причина травмування під час святкових обрядів 19 січня. Одягтися необхідно у теплий вільний одяг. Одяг, який обтягує, прискорює охолодження. Зігріватися слід теплими безалкогольними напоями. Якщо необхідно — треба зайти у тепле приміщення.

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