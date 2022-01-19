Як правильно купатися на Водохреще. Поради МОЗ

Міністерство охорони здоров'я опублікувало п’ять правил безпечного занурення у крижану воду на Водохреще. Там зазначається, що перед зануренням не бажано вживати алкоголь, а також зазначили захворювання, з якими протипоказано купання у зимовій воді.
Відповідні правила опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.
"Купання у крижаній воді на Водохреща – поширена традиція, отже вже зранку це робитимуть тисячі українців по всій країні. Про що варто пам’ятати, занурюючись в ополонку, і чи всім це варто робити – читайте 5 порад нижче", — ідеться у повідомленні.
У МОЗ також застерігають, що занурення в крижану воду жодним чином не допоможе зміцнити імунітет до COVID-19.
Правило перше.
Пірнайте за умови, якщо ви загартовувалися заздалегідь, адже різке занурення у холодну воду може спричинити погіршення самопочуття. Занурення у холодну воду може викликати запаморочення, блювання та шум у вухах, спазм коронарних артерій, аритмію, зупинку серця, судоми навіть у цілком здорової людини.
Правило друге.
Перед заходом у воду зробити інтенсивну розминку. Не пірнати різко, а вмити обличчя, обтерти груди, живіт, спину і лише після цього занурюватися по шию. Занурюватися з головою не варто – це може призвести до різкого охолодження організму.
Перебувати в крижаній воді можна 3-5 секунд.
Правило третє.
Відмовтеся від “зігрівання” алкогольними напоями. Алкоголь сприяє розширенню периферійних судин. Це збільшує тепловіддачу, тому тіло дуже швидко втрачатиме тепло.
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Варто відмовитися від паління, адже воно порушує кровообіг і прискорює охолодження.
Правило четверте.
Після купання відразу слід одягнути теплий сухий одяг. Одяг має бути просторим, зручним, із мінімальною кількістю ґудзиків та застібок.
Правило п'яте.
Пірнати в ополонку можна лише в тому разі, якщо ви повністю здорові. А ще, бажано, перед пірнанням порадитись з сімейним лікарем.
Не можна пірнати в ополонку, якщо маєте:
- запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити), симптоми застуди;
- захворювання серцево-судинної системи;
- хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит);
- захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити);
- захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз);
- хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт);
- хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема);
- захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит);
- захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит);
- шкірно-венеричні захворювання;
- наявність великих післяопікових рубців.
- Також від занурення варто відмовитися вагітним та дітям до шести років. Старші діти можуть купатися лише під наглядом дорослих.
Що відомо
- Водохреще — народні святкування, що відбуваються 19 січня, у день Богоявлення та Хрещення Господнього. Віряни відзначають день пірнанням в ополонку.
- У пресслужбі ПЦУ не забороняють пірнати у крижану воду під час святкування Водохреща, однак наголошують, що пірнання не є українською традицією, а також не є церковним обрядом, який "змиває" гріхи.
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