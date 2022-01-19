Як правильно купатися на Водохреще. Поради МОЗ

Міністерство охорони здоров'я опублікувало п’ять правил безпечного занурення у крижану воду на Водохреще. Там зазначається, що перед зануренням не бажано вживати алкоголь, а також зазначили захворювання, з якими протипоказано купання у зимовій воді.

Відповідні правила опубліковані на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Купання у крижаній воді на Водохреща – поширена традиція, отже вже зранку це робитимуть тисячі українців по всій країні. Про що варто пам’ятати, занурюючись в ополонку, і чи всім це варто робити – читайте 5 порад нижче", — ідеться у повідомленні.

У МОЗ також застерігають, що занурення в крижану воду жодним чином не допоможе зміцнити імунітет до COVID-19.

Правило перше.

Пірнайте за умови, якщо ви загартовувалися заздалегідь, адже різке занурення у холодну воду може спричинити погіршення самопочуття. Занурення у холодну воду може викликати запаморочення, блювання та шум у вухах, спазм коронарних артерій, аритмію, зупинку серця, судоми навіть у цілком здорової людини.

Правило друге.

Перед заходом у воду зробити інтенсивну розминку. Не пірнати різко, а вмити обличчя, обтерти груди, живіт, спину і лише після цього занурюватися по шию. Занурюватися з головою не варто – це може призвести до різкого охолодження організму.

Перебувати в крижаній воді можна 3-5 секунд.

Правило третє.

Відмовтеся від “зігрівання” алкогольними напоями. Алкоголь сприяє розширенню периферійних судин. Це збільшує тепловіддачу, тому тіло дуже швидко втрачатиме тепло.

Варто відмовитися від паління, адже воно порушує кровообіг і прискорює охолодження.

Правило четверте.

Після купання відразу слід одягнути теплий сухий одяг. Одяг має бути просторим, зручним, із мінімальною кількістю ґудзиків та застібок.

Правило п'яте.

Пірнати в ополонку можна лише в тому разі, якщо ви повністю здорові. А ще, бажано, перед пірнанням порадитись з сімейним лікарем.

Не можна пірнати в ополонку, якщо маєте:

запальні процеси носоглотки та придаткових пазух носа, середнього вуха (отити), симптоми застуди;

захворювання серцево-судинної системи;

хвороби центральної нервової системи (епілепсія, наслідки важких травм черепа, виражений склероз судин головного мозку, енцефаліт, арахноїдит);

захворювання периферичної нервової системи (неврити та поліневрити);

захворювання ендокринної системи (цукровий діабет, тиреотоксикоз);

хвороби органів зору (глаукома, кон'юнктивіт);

хвороби органів дихання (туберкульоз легень – активний та в стадії ускладнень, запалення легень, бронхіальна астма, емфізема);

захворювання сечостатевої системи (нефрит, цистит, аднексит, простатит);

захворювання шлунково-кишкового тракту (виразкова хвороба шлунка, ентероколіт, холецистит, гепатит);

шкірно-венеричні захворювання;

наявність великих післяопікових рубців.

Також від занурення варто відмовитися вагітним та дітям до шести років. Старші діти можуть купатися лише під наглядом дорослих.

Що відомо

Водохреще — народні святкування, що відбуваються 19 січня, у день Богоявлення та Хрещення Господнього. Віряни відзначають день пірнанням в ополонку.

У пресслужбі ПЦУ не забороняють пірнати у крижану воду під час святкування Водохреща, однак наголошують, що пірнання не є українською традицією, а також не є церковним обрядом, який "змиває" гріхи.

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