Розумні окуляри, збирач космічного сміття, сонячний колектор - інновації, які презентували юні науковці Дніпропетровщини на регіональному відборі всеукраїнської науково-технічної конференції "Майбутнє України", яку щорічно проводить Національний центр Малої академії наук України.
Про свої винаходи та подальші перспективи їхнього втілення фіналісти регіонального відбору розповіли в етері програми "Сьогодні.Головне" на Суспільному.
Система охоронної сигналізації у смартфоні
Учень 10 класу Дніпропетровського обласного фізико-математичного ліцею-інтернату Ілля Волков займається у відділенні технічних наук Малої академії наук України. Хлопець презентував на регіональному відборі науково-технічної конференції "Майбутнє України" удосконалену систему охоронної сигналізації.
Каже: одного разу побачив, як на роботі у батьків встановлювали сигналізацію. Здивувався, який це складний та дороговартісний процес. Тож захотів знайти більш зручне та дешеве технічне рішення. Так Ілля розробив систему сигналізації на базі мікроконтролерівМікроконтролер - мікросхема, призначена для управління електронними пристроями..
"Система, коли треба викликати охорону через телефон, не дуже зручна. Якщо зловмисник проник на твою територію і зафіксували рух, то поки тобі дозвоняться, різне буває - може хтось не хоче брати незнайомий номер. А мікроконтролером можна керувати дистанційно. Моя система працює через інтернет — у телеграм-каналі приходить повідомлення про те, що відбувається у вас біля дому. Ну і спрацьовує сигналізація", - розповів про свою технічну розробку винахідник.
Не стартапи, а навчання і розвиток
Випускник Дніпропетровського відділення малої академії наук України, а нині - студент 2-го курсу ДНУ, Ігор Шибка теж пройшов регіональний відбір. Його інноваційна розробка - розумні окуляри. Пристрій допомагає незрячим людям орієнтуватися у просторі: шляхом голосових команд окуляри "повідомляють" про перешкоди, які з`являються перед ними. Це не перший проєкт Ігоря, але винахідник сприймає їх, перш за все, як навчання.
"У мене є кілька проєктів. Я не думаю про них, як про стартапи. Для мене важливо навчатися та розвиватися у цікавих мені напрямках", - говорить хлопець.
Сонячний колектор
Ще одним фіналістом став Антон Католіченко з Кривого Рогу. Він розробив сонячний колектор, який виробляє теплоенергію. Ідея винаходу виникла через періодичні відключення гарячої води у нього вдома. Хлопець вирішив зробити екологічний пристрій для нагрівання води. Свою технічну інновацію робив з підручних матеріалів.
"Такий пристрій доступний кожній українській родині. Собівартість колектора та акумулятора - 2000 гривень. Можна заощадити, якщо використовувати підручні матеріали, які є у вас вдома", - розповідає Антон.
З дитинства хлопця цікавить екологія. За його словами, стан навколишнього середовища у Кривому Розі дуже поганий. Тож хлопець намагається винайти екологічні рішенні, які допоможуть зменшити забруднення.
Найголовніше - працювати у команді
За словами директорки Дніпровського відділення МАНУ Наталії Тягло, у Малій академії наук України навчається більше 8000 тисяч слухачів. І щорічно додається ще біля 2000 вихованців. У закладі є 12 наукових відділень, які поділяються на 64 секції.
Наталія каже: заклад може задовольнити освітні потреби школярів за будь-яким напрямком. Найбільш популярними зараз є відділення комп`ютерних наук, філології, хімії, біології.
Керівниця гуртка Дніпропетровського відділення Малої академії наук Наталія Мірошник тренує команду для участі в Олімпіаді креативності у рамках міжнародної програми Destination Imagination (США). Ця програма вже 30 років існує у США. У ній беруть участь 200 000 юних науковців зі всього світу. Україна бере участь вже четвертий раз раз, а команда Наталії Мірошник - втретє.
Програма Destination Imagination пропонує учасникам різні челенджі - інженерний, технічний, науковий, суспільний, художній та імпровізаційний. Дніпровська команда обрала інженерний челендж.
"Якщо учні отримують завдання, яке, на перший погляд, є складним, нерозв'язуваним та прикладуть усі зусилля, щоб знайти рішення - оце і буде розвиток креативності", - каже тренерка.
Головне, за словами тренерки, щоб діти розвивали критичне мислення, наполегливість, вчилися оцінювати ризики і, найголовніше, - працювати у команді.
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