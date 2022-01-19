Розумні окуляри, збирач космічного сміття, сонячний колектор - інновації, які презентували юні науковці Дніпропетровщини на регіональному відборі всеукраїнської науково-технічної конференції "Майбутнє України", яку щорічно проводить Національний центр Малої академії наук України.

Про свої винаходи та подальші перспективи їхнього втілення фіналісти регіонального відбору розповіли в етері програми "Сьогодні.Головне" на Суспільному.

Система охоронної сигналізації у смартфоні

Учень 10 класу Дніпропетровського обласного фізико-математичного ліцею-інтернату Ілля Волков займається у відділенні технічних наук Малої академії наук України. Хлопець презентував на регіональному відборі науково-технічної конференції "Майбутнє України" удосконалену систему охоронної сигналізації.

Суспільне Дніпро Ілля Волков, учень 10 класу фізико-математичного ліцею

Каже: одного разу побачив, як на роботі у батьків встановлювали сигналізацію. Здивувався, який це складний та дороговартісний процес. Тож захотів знайти більш зручне та дешеве технічне рішення. Так Ілля розробив систему сигналізації на базі мікроконтролерів.

"Система, коли треба викликати охорону через телефон, не дуже зручна. Якщо зловмисник проник на твою територію і зафіксували рух, то поки тобі дозвоняться, різне буває - може хтось не хоче брати незнайомий номер. А мікроконтролером можна керувати дистанційно. Моя система працює через інтернет — у телеграм-каналі приходить повідомлення про те, що відбувається у вас біля дому. Ну і спрацьовує сигналізація", - розповів про свою технічну розробку винахідник.

Не стартапи, а навчання і розвиток

Випускник Дніпропетровського відділення малої академії наук України, а нині - студент 2-го курсу ДНУ, Ігор Шибка теж пройшов регіональний відбір. Його інноваційна розробка - розумні окуляри. Пристрій допомагає незрячим людям орієнтуватися у просторі: шляхом голосових команд окуляри "повідомляють" про перешкоди, які з`являються перед ними. Це не перший проєкт Ігоря, але винахідник сприймає їх, перш за все, як навчання.

Суспільне Дніпро Ігор Шибка, випускник Малої академії наук України

"У мене є кілька проєктів. Я не думаю про них, як про стартапи. Для мене важливо навчатися та розвиватися у цікавих мені напрямках", - говорить хлопець.

Сонячний колектор

Ще одним фіналістом став Антон Католіченко з Кривого Рогу. Він розробив сонячний колектор, який виробляє теплоенергію. Ідея винаходу виникла через періодичні відключення гарячої води у нього вдома. Хлопець вирішив зробити екологічний пристрій для нагрівання води. Свою технічну інновацію робив з підручних матеріалів.

"Такий пристрій доступний кожній українській родині. Собівартість колектора та акумулятора - 2000 гривень. Можна заощадити, якщо використовувати підручні матеріали, які є у вас вдома", - розповідає Антон.

З дитинства хлопця цікавить екологія. За його словами, стан навколишнього середовища у Кривому Розі дуже поганий. Тож хлопець намагається винайти екологічні рішенні, які допоможуть зменшити забруднення.

Найголовніше - працювати у команді

За словами директорки Дніпровського відділення МАНУ Наталії Тягло, у Малій академії наук України навчається більше 8000 тисяч слухачів. І щорічно додається ще біля 2000 вихованців. У закладі є 12 наукових відділень, які поділяються на 64 секції.

Наталія каже: заклад може задовольнити освітні потреби школярів за будь-яким напрямком. Найбільш популярними зараз є відділення комп`ютерних наук, філології, хімії, біології.

Керівниця гуртка Дніпропетровського відділення Малої академії наук Наталія Мірошник тренує команду для участі в Олімпіаді креативності у рамках міжнародної програми Destination Imagination (США). Ця програма вже 30 років існує у США. У ній беруть участь 200 000 юних науковців зі всього світу. Україна бере участь вже четвертий раз раз, а команда Наталії Мірошник - втретє.

Програма Destination Imagination пропонує учасникам різні челенджі - інженерний, технічний, науковий, суспільний, художній та імпровізаційний. Дніпровська команда обрала інженерний челендж.

"Якщо учні отримують завдання, яке, на перший погляд, є складним, нерозв'язуваним та прикладуть усі зусилля, щоб знайти рішення - оце і буде розвиток креативності", - каже тренерка.

Головне, за словами тренерки, щоб діти розвивали критичне мислення, наполегливість, вчилися оцінювати ризики і, найголовніше, - працювати у команді.

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