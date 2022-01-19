У Кривому Розі, з 19 січня, заклади загальної середньої освіти переводять на дистанційне навчання через постійні повідомлення про "мінування". За словами директорки департаменту освіти та науки міста Тетяни Кріпак, тільки після перевірки закладів спеціальними службами, вирішуватимуть питання про продовження навчання.

"Через повідомлення, які надходили з 4 по 19 січня про замінування закладів, Криворізькою міською комісією з питань техногенної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалили рішення про переведення на дистанційний режим шкіл на 19, 20, 21 січня", - каже посадовиця.

Заступник командира військової частини 3011 Сергій Гніденко зазначає: відсьогодні спільно з працівниками Нацполіції особовий склад Нацгвардії перейде на патрулювання у визначений час на території наближені до шкіл, навчальних закладів, вишів та медзакладів для охорони громадського порядку.

Дитячі садки та позашкільні заклади Кривого Рогу продовжать роботу у звичайному режимі.

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