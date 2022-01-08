На Кіровоградщині під час пожежі загинула жінка

У селі Занфірівка Приютівської громади Кіровоградської області під час гасіння пожежі рятувальники знайшли тіло жіки. Про це Суспільному розповіла речниця служби з надзвичайних ситуацій області Оксана Мачак.

7 січня о 15:27 годині рятувальники отримали повідомлення про пожежу у приватному будинку по вулиці Лісова.

Горіли домашні речі у літній кухні на площі 4 м². Під час гасіння рятувальники виявили тіло жінки 1937 року народження.

О 16:40 годині пожежу загасили. Гасили пожежу 11 рятувальників, дві машини з Олександрії та місцева пожежна команда "Протопопівка".

Обставини загибелі господарки та причини пожежі з’ясовують, сказала Оксана Мачак.

Читайте також