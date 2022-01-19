Свято Водохреще, яке відзначають 19 січня, завершує цикл новорічно-різдвяних свят. Після тривалих святкувань потрібно провертатися до робочого ритму, а це буває непросто, говорить кропивницька психологиня Єлизавета Фокіна.

Щоб вийти на роботу з мінімальним стресом, потрібно розпочати підготовку. Психологиня порадила розділити її на два етапи: моральну та фізичну.

"Щодо моральної підготовки, то потрібно заздалегідь продумати свій графік: скласти список пріоритетних завдань, запланувати зустрічі. Продумати варто і позаробочий час, як зробити його більш приємнішим. Можливо — це буде похід в кіно, на ковзанку чи прогулянка з дітьми. Таким чином ви налаштуєтесь на робочий лад".

Підготувати також треба і своє тіло, каже Єлизавета Фокіна. Розпочати варто зі здорового сну: ввечері лягати спати до 22:00, за дві-три години до сну вимикати гаджети.

"Спати потрібно у повній темряві та тиші, лише в таких умовах в організмі людини виробляється мелатонін — гормон, який захищає нас від стресу, застуд та передчасного старіння, регулює цикл сон-бадьорість".

Прокидатись щодня ліпше на 15-20 хвилин раніше до будильника. Звичка відкладати його на п'ять хвилин — стресова для організму. "Не треба різко вскакувати, потягніться всім тіло, усміхніться до себе, привітайте робочий день. Виділіть час для ранкового ритуалу. Щоб пробудити тіло, добре підійдуть заняття спортом — пробіжка, прогулянка, дихальні вправи. Комфортний душ, склянка теплої води натщесерце. Для душі — медитація, молитви, написання вдячностей".

За словами психологині, в період так званої робочої адаптації, не потрібно поспішати, підганяти та критикувати себе, робити все в останню хвилину, їсти та розмовляти по телефону на ходу, брати складні проєкти і ностальгувати за відпочинком. "Прислухайтеся до себе, плануйте справи з вечора, частіше ходіть пішки, плануйте вихідні і літню відпустку. Людина повинна усвідомлювати, що життя – те що відбувається тут і тепер, і не розділяється на свята і будні".

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