Викладачі та студенти Житомирської політехніки перемогли у конкурсі наукових і експериментальних розробок молодих вчених та отримали від держави два мільйони 400 тисяч гривень. Вони представили проєкт системи, за допомогою якої можна виявляти пожежі та витоки теплової енергії. Про це Суспільному розповів завідувач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Андрій Ткачук.

За його словами, проєктом передбачена розробка системи, яка працюватиме автоматично і виявлятиме пожежі та джерела їх займання. Також система визначатиме рівень забрудненості повітря газами.

"Також її використовуватимуть для вимірювання витоків тепла у приміщеннях житлового призначення, для проведення задач енергоаудиту, – каже Андрій Ткачук. – В перспективі цю систему зможуть використовувати пожежні служби, екологічні інспекції та у військових цілях".

Фото: Суспільне Житомир Андрій Ткачук

Фото: Суспільне Житомир

В лабораторії автоматизації та робототехніки Житомирської політехніки викладачі разом із студентами проводять наукові дослідження. Аспірант кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Антон Кравчук каже, що на основі відомих технічних рішень вони створюють свої.

"Це – квадрокоптер, який студенти разом із викладачами збирають, налаштовують, – каже Антон Кравчук. – Частину деталей виготовили на 3Dпринтері. Далі проєкт розвивається за допомогою використання різноманітних датчиків, а також тепловізора".

Фото: Суспільне Житомир Антон Кравчук

Фото: Суспільне Житомир

Антон Кравчук каже, що зібрати такий безпілотний летальний апарат досить складно.

"Спочатку треба зробити модель і відшліфувати, потім зібрати, – каже Антон Кравчук. – А електроніка – це складно, тому студенти активно співпрацюють із викладачами".

Фото: Суспільне Житомир

До участі у проєкті долучатимуть молодих вчених віком до 35 років різних спеціальностей. Нині близько 15 викладачів та 30 студентів проводять у лабораторії наукові дослідження.

"Ось найпростіша версія робота-фермера, – каже студентка факультету автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Даниїла Ткачук. – Він висаджує насіння в землю за певними координатами. Використовується в різних теплицях, можна також працювати з ним дистанційно".

Фото: Суспільне Житомир Даниїла Ткачук

Фото: Суспільне Житомир робот-фермер

"Це – робот-гексапод, – каже асистентка кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Марія Гриневич. – Конструкцією він схожий на звичайного павука. У нього багато лапок. Він має кращу прохідність у порівнянні з колісними і гусеничними платформами. Його можна використовувати у важкодоступних місцях, при аваріях або в шахтах".

Фото: Суспільне Житомир Марія Гриневич

Фото: Суспільне Житомир робот-гексапод

"Є також проєкти з використанням омніколеса, – каже викладач кафедри автоматизації та комп'ютерно-інтегрованих технологій Мартін Богдановський. – Є у нас робот Стюарт. Він дуже популярний. Він розвозить напої або буклетну продукцію самостійно. Його ми використовуємо, щоб реалізовувати проєкти, пов'язані з екомоніторингом річок. А ще студенти розробляють навігаційні системи, використовуючи колісні платформи різного типу. Коли студенти до нас тільки вступають на навчання, то всі ці технології вивчають за допомогою конструктора LEGO. Цей конструктор використовують в Європі у багатьох вишах".

Фото: Суспільне Житомир Мартін Богдановський

Фото: Суспільне Житомир

Новий проєкт, на який держава виділила майже два з половиною мільйони гривень, реалізовуватимуть впродовж трьох років.

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