У Житомирі провели майстер-клас із декорування баночок для освяченої води

13 січня у Житомирі в Домі української культури провели майстер-клас із декорування баночок для освяченої води. Про це Суспільному розповіла організаторка майстер-класу Олена Дейнека.

За її словами, ідея декорувати ємності для освяченої води до свята Водохреща в неї виникла минулого року.

"Раніше не було таких баночок чи пляшечок, – каже Олена Дейнека. – Люди носили воду в глечиках, і хто в чому. Але зараз у нас нове суспільство, тому ми хочемо прикрашати свій дім не лише колишніми глечиками".

Фото: Суспільне Житомир Олена Дейнека

Організаторка майстер-класу навчала декорувати баночки для освяченої води трьома способами.

"Баночки можна прикрашати по-різному. Особисто я прикрашаю з паперової лози, бо мені дуже подобається ця техніка. Також можна прикрашати за допомогою мішковини. Колись же ж не було таких тканин, тому ми сьогодні також використовуємо цю техніку, її не можна забувати", – сказала Олена Дейнека.

Фото: Суспільне Житомир

Житомирянка Людмила Іргізова привела на майстер-клас свою онуку Владиславу.

"Зараз святкові дні. Влада знає, що це велике свято, тому сьогодні виготовить баночку, і ми підемо з нею 19 січня за водичкою. Ми – українці, тому стараємося передати традиції нашим діткам та онукам", – розповіла Людмила Іргізова.

Фото: Суспільне Житомир Людмила Іргізова

Прикрашати банки для святої води можна будь-якими матеріалами, каже Олена Дейнека.

"Дітки в нас люблять фантазувати. Я впевнена, що вони все зроблять роблять гарно. А матеріал ми використовуємо той, який є під рукою. Не обов'язково йти, шукати щось чи вкладати великі гроші. З того, що є вдома, можна зробити гарну баночку", – сказала Олена Дейнека.

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