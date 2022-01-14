13 січня в Олевську встановили рекорд України – близько чотирьох з половиною годин співали колядки та щедрівки. Про це Суспільному розповіла начальниця відділу культури та туризму Олевської міської ради Ірина Кльоц.

За її словами, 13 січня в Олевську встановили рекорд України з найдовшого безперервного виконання колядок та щедрівок у концертній програмі. Дійство відбувалося біля головної ялинки громади.

"Це була моя мрія, – каже Ірина Кльоц. – Ідею підтримав Олевський міський голова Сергій Лисицький. У заході взяли участь понад 300 жителів громади: народні й аматорські колективи та виконавці, вихованці дитсадків та учні шкіл".

Фото: Ірина Кльоц

Фото: Ірина Кльоц

Фото: Олевська міська рада

Фото: Олевська міська рада

Рекорд зафіксували представники Книги рекордів України у категорії "Масові заходи, мистецтво".

"Метою рекорду було популяризувати поліські автентичні колядки та щедрівки, а також відродити та зберегти духовно-культурну спадщину регіону, – каже Ірина Кльоц. – Концертна програма вмістила найунікальніші твори – пісні новорічно-різдвяного циклу з особливою говіркою регіону. Найстарішій колядці понад 100 років".

Фото: Олевська міська рада

Фото: Олевська міська рада

Фото: Ірина Кльоц

За словами Ірини Кльоц, встановити рекорд було нескладно, адже вже 10 років на Олевщині проходить традиційний конкурс-фестиваль колядок, щедрівок та вертепів "Різдвяна зірка". Цього року до участі у ньому долучилися не лише колективи та виконавці з України, а й з Казахстану.

Фото: Олевська міська рада

Фото: Олевська міська рада

Фото: Ірина Кльоц

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