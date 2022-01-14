14 січня у Житомирі у міській бібліотеці імені Василя Земляка відбувся конкурс екоприкрас. Його учасниками стали 120 дітей, які представили на розсуд журі майже 300 новорічних екологічних виробів з паперу, лози, соломи та дерева. Про це Суспільному розповіла організаторка заходу Лариса Харчук.

За її словами, конкурс "Екоялинка" провели на семи філіях бібліотечної системи Житомира "ЛІТтера".

"Конкурс дає можливість дитині відчути, що свято ми самі собі створюємо, створюємо власними руками, вкладаючи душу, – каже Лариса Харчук. – Новорічну ялинку можна прикрасити екологічними виробами власного виробництва. Також мета цього конкурсу – розкрити читацький потенціал і показати, що діти, які читають, обдаровані у всьому. Цей проєкт ми реалізували за власний рахунок, знайшли можливість купити дітям подарунки за власні кошти".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Лариса Харчук

Фото: Суспільне Житомир

Ангеліні Федорчук – 15 років. На конкурс екоприкрас вона представила три роботи.

"Я презентувала три екоіграшки на ялинку, – каже Ангеліна Федорчук. – Одна з них – це тигр. Його найскладніше було виготовити, тому що це – техніка валяння. Мені подобається цей виріб. Це – символ року".

Фото: Суспільне Житомир Ангеліна Федорчук

Фото: Суспільне Житомир

Сім днів працював над своєю конкурсною роботою з фанери Михайло Шубін.

"Цю ялинку я виготовив з фанери за сім днів, – каже Михайло Шубін. – Було трохи важкувато вирізати сам ескіз. Всі матеріали в світі є вичерпними і тому потрібно використовувати деякі з них повторно. Я захоплююся різьбленням по дереву. Можливо, і свою майбутню професію пов'яжу з цією справою".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир Михайло Шубін

"Я виготовила новорічну прикрасу з картону і прикрасила її шпагатною ниткою, а також блискітками, – каже конкурсантка Анастасія Севрук. – Я хочу всіх закликати створювати вироби з екоматеріалів і підтримувати чистоту та порядок".

Фото: Суспільне Житомир Анастасія Севрук

Фото: Суспільне Житомир

Одним із переможців екоконкурсу став Михайло Шубін, який виготовив ялинку з фанери.

"Насправді я не очікував, що отримаю перемогу у цьому конкурсі, – каже Михайло Шубін. – Ця перемога є стимулом розвиватися далі, щоб підкорювати нові вершини".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

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