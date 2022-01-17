Різдвяний вертеп у теплиці створив француз Жакі Леба. Експозиція розташована у чоловіка на подвір'ї в селі Тетерівка поблизу Житомира.

За словами Жакі Леба, протяжність експозиції – 10 метрів. У її лівому кутку чоловік відтворив побут Віфлеєму тих часів.

"Ви можете побачити тут лозу, свічки – це знак життя і миру, – каже Жакі Леба. – Я відтворив побут, продемонстрував, як люди жили тисячі років тому. Є українська самопрядка, але подібні прядки були і в ті часи у Віфлеємі".

Фото: Суспільне Житомир

Жакі Леба створював експозицію два місяці. Чоловік розповідає, що кожного дня до нього на екскурсію приходять сусідські діти та їхні батьки. Особливо подобається вертеп маленьким відвідувачам, з якими Жакі швидко знайшов спільну мову.

"Це мої маленькі сусіди, – каже Жакі Леба. – Маргарита прийшла першою, коли я приїхав, і одразу мовний бар'єр між нами зник. Вона сюди чи не кожного дня приходить і все роздивляється".

Фото: Суспільне Житомир Жакі Леба

Фото: Суспільне Житомир

"Коли я сюди вперше прийшла, мені тут одразу сподобалося, – каже відвідувачка Маргарита Брич. – Подобається, що це різдвяний вертеп, що тут багато світла і кольорових фігур, а ще грає гарна музика".

Фото: Суспільне Житомир

Жити в Україну Жакі Леба приїхав із Франції три роки тому через кохання до жінки.

Олена, дружина Жакі, каже, що для неї стало несподіванкою те, що її чоловік, завдяки таланту, зумів перетворити звичайну теплицю на витвір мистецтва.

"Я дуже вражена, – каже Олена Леба. – Коли Жакі це все починав робити, я думала, що він тут таке задумав? Це ж неможливо просто з опалого листя та гілочок зробити. Проте, дійсно, вийшла краса неймовірна".

Фото: Суспільне Житомир Олена Леба

Фото: Суспільне Житомир

Жакі Леба каже, що має бажання, аби цю виставку відвідали якомога більше українців. Екскурсії своїм вертепом чоловік проводить щодня.

"У вертепі відтворено місце, де народився Ісус Христос, – каже Жакі Леба. – Є персонажі, які дуже відомі з Біблії: Діва Марія, Йосип і сам Ісус. Всі мініфігурки виготовлені в Неаполі, в Італії".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

В експозиції понад 50 мініфігур. Всі вони відтворюють Біблійну історію. Там можна побачити янголів, різних тварин і шлях мандрівників, які їдуть на верблюдах. Більше тисячі маленьких ліхтариків та свічок освітлюють експозицію.

"Це Віфлеєм в мініатюрі, село, де народився Ісус, – каже Жакі Леба. – Я змайстрував це село з трьох коробок з-під взуття".

Фото: Суспільне Житомир

Фото: Суспільне Житомир

За словами Жакі Леба, весь декор експозиції зроблений з сухих гілок, опалого листя, кори дерев і сухих квіток з його власного саду. Таким чином, каже чоловік, можна надати старим речам друге життя, а також показати дітям, як весело і з користю проводити дозвілля.

"Сумно, коли мама, заспокоюючи дитину, дає їй в руки телефон, – каже Жакі Леба. – Краще, гуляючи по лісу, знайти гілочки чи листочки та зробити своїми руками з них якусь класну річ".

Фото: Суспільне Житомир

Нині Жакі Леба працює над створенням нової експозиції. Це буде цирк в мініатюрі. Чоловік вже почав майструвати клітку для тигра.

Такі експозиції Жакі Леба створює понад 30 років. Він каже, що починав з декорування кінофільмів. Нині його творча колекція нараховує близько ста мініатюр.

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