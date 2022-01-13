13 січня у музей "Оберіг студеної води" в селі Студениця прийшли щедрувати та колядувати вихованці Кмитівської спеціальної школи-інтернату. Про це Суспільному розповіла директорка музею Валентина Радкевич.

За її словами, до закладу прийшли колядувати вісім дітей.

"Хотілося б, щоб молодь і всі відроджували ці традиції, бо це потрібно для життя людей, – каже Валентина Радкевич. – До нас приїжджають колядувати та щедрувати не тільки місцеві діти і дорослі, але й люди з усіх куточків України. Це все фінансується, і нам допомагають наші волонтери і громада".

Фото: Суспільне Житомир

Вивчати колядки та щедрівки вихованці спецшколи-інтернату почали ще до Нового року, говорить співорганізаторка заходу Ольга Мусієнко.

"У спецшколі навчаються дітки з усіх районів області. Цього року сталося так, що дітки знаходяться у школі, тому ми вирішили щедрувати на місці. Раніше в нас були канікули, то вони щедрували вдома", – сказала Ольга Мусієнко.

Фото: Суспільне Житомир Ольга Мусієнко

За словами учасника заходу Максима Мартиненка, вишиті сорочки та костюми підготували самі вихованці школи-інтернату.

"На мені сорочка вишита нашими учнями. Я добре вивчив щедрівку, співали ми гарно. Вчили цілим класом, тому все вийшло добре", – сказав Максима Мартиненка.

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